Fransa, Yunanistan'a Akdeniz'de kullanması için 2 adet fırkateyn kiralayacak

Türkiye’nin Akdeniz’deki sınırlarını işgal eden Yunanistan, Fransa’yla masabaşı anlaşmalara imza atıyor. Fransa, Yunanistan’a savaş uçağı ve fırkateyn kiralayacak. Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin karşısında saf tutan Fransa, bu hamleyle birlikte Yunanlara askeri destekte bulunuyor.
Yunan basınının iddiasına göre Yunanistan, Fransa’dan 2 adet FREMM DA tipi fırkateyn kiralayacak. Ayrıca Fransa’dan 18 adet Rafale tipi savaj uçağı alacak. Sonrasında ise Belharra tipi yeni üretim fırkateyn satın alacak.İlginizi Çekebilir Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı
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Yunanların iddiasına göre Yunanistan, 12’si yeni olmak üzere 18 rafale tipi savaş uçağı ve 2 adet fırkateyn kiralamak için anlaşmaya vardı. Ancak Fransız gazetecilerin iddiasına göre Fransa’nın fırkateyn kiralama planı yok. Anlaşmanın önümüzdeki hafta resmen duyurulması bekleniyor.
FREMM DA fırkateyn özellikleri
FREMM DA, Fransa ve İtalya tarafından üretiliyor. Yunanistan’a kiralanacağı iddia edilen gemilerin isimleri Alsace ve Lorraine. Bu fırkateynler, büyük savaş gemilerine göre daha hızlı hareket ediyor. Bu nedenle ana gemileri destekleme görevi yapıyor. Denizaltılara karşı savaşabiliyor ve gemisavar füzeleriyle donatılabiliyor.
FREMM DA, Fransa ve İtalya tarafından üretiliyor. Yunanistan’a kiralanacağı iddia edilen gemilerin isimleri Alsace ve Lorraine. Bu fırkateynler, büyük savaş gemilerine göre daha hızlı hareket ediyor. Bu nedenle ana gemileri destekleme görevi yapıyor. Denizaltılara karşı savaşabiliyor ve gemisavar füzeleriyle donatılabiliyor.
- Toplam uzunluk: 142 m
- Genişlik: 20 m
- Deplasman: 6000 ton
- Maksimum Hız: 27 deniz mili
- Mürettebat kapasitesi: 165 (+14 helikopter mürettabatı)
- Konaklama: 165 erkek ve kadın
- Menzil: 6000 deniz mili
- Alcsace ve Lorraine’de 16 hücretli A-50 dikey lançer sistemi (VLS) bulunuyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor. 3 adet nexter 20mm silah sistemi, 2 adet 4’lü lançer sistemi ile 8 adet MM-40 Exocet Block 3 anti-gemi füzesi kullanabilmektedir.
https://greekcitytimes.com/2020/09/10/france-will-lend-greece-two-state-of-the-art-frigates-french-media-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Akdenizdeki gaz rezervi için eninde sonunda bizim arka sokağımız olan yer için anlaşma yapacaklar, ortak olacaklar.
oradaki tahmini rezerv, çok çok çok büyük. yıllarca avrupanın ihtiyacını karşılayacak nitelikte. dayılanmaları bu nedenle.
Eğer zamanında, mısırdaki gibi bizim ülkedeki darbe yerini bulsaydı, bugün Türkiye, doğu akdenizde gaz arama tarama yapmayacak ve sessizle olanları görmeyecekti bile.. Mısır darbesi adamların işine yaradı, Mısır halkına ve bize zarar verdi.
Bizim fırkateynler bunların yarısına mal oluyor o ayrı.
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