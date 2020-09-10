Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fransa, Yunanistan'a Akdeniz'de kullanması için 2 adet fırkateyn kiralayacak

    Bugüne kadar Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamleler yapan Fransa şimdi de Yunanistan'a fırkateyn kiralıyor. Yunan medyasının iddiasına göre resmi açıklama önümüzdeki hafta yapılacak.
    1 gün
    2,5b
    3
    17
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fransa, Yunanistan'a Akdeniz'de kullanması için 2 adet fırkateyn kiralayacak
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin Akdeniz’deki sınırlarını işgal eden Yunanistan, Fransa’yla masabaşı anlaşmalara imza atıyor. Fransa, Yunanistan’a savaş uçağı ve fırkateyn kiralayacak. Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin karşısında saf tutan Fransa, bu hamleyle birlikte Yunanlara askeri destekte bulunuyor.

    Yunan basınının iddiasına göre Yunanistan, Fransa’dan 2 adet FREMM DA tipi fırkateyn kiralayacak. Ayrıca Fransa’dan 18 adet Rafale tipi savaj uçağı alacak. Sonrasında ise Belharra tipi yeni üretim fırkateyn satın alacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı

    Ayrıca Bkz. "Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı"

    Yunanların iddiasına göre Yunanistan, 12’si yeni olmak üzere 18 rafale tipi savaş uçağı ve 2 adet fırkateyn kiralamak için anlaşmaya vardı. Ancak Fransız gazetecilerin iddiasına göre Fransa’nın fırkateyn kiralama planı yok. Anlaşmanın önümüzdeki hafta resmen duyurulması bekleniyor.

    FREMM DA fırkateyn özellikleri

    FREMM DA, Fransa ve İtalya tarafından üretiliyor. Yunanistan’a kiralanacağı iddia edilen gemilerin isimleri Alsace ve Lorraine. Bu fırkateynler, büyük savaş gemilerine göre daha hızlı hareket ediyor. Bu nedenle ana gemileri destekleme görevi yapıyor. Denizaltılara karşı savaşabiliyor ve gemisavar füzeleriyle donatılabiliyor.

    FREMM DA, Fransa ve İtalya tarafından üretiliyor. Yunanistan’a kiralanacağı iddia edilen gemilerin isimleri Alsace ve Lorraine. Bu fırkateynler, büyük savaş gemilerine göre daha hızlı hareket ediyor. Bu nedenle ana gemileri destekleme görevi yapıyor. Denizaltılara karşı savaşabiliyor ve gemisavar füzeleriyle donatılabiliyor.

    • Toplam uzunluk: 142 m
    • Genişlik: 20 m
    • Deplasman: 6000 ton
    • Maksimum Hız: 27 deniz mili
    • Mürettebat kapasitesi: 165 (+14 helikopter mürettabatı)
    • Konaklama: 165 erkek ve kadın
    • Menzil: 6000 deniz mili
    • Alcsace ve Lorraine’de 16 hücretli A-50 dikey lançer sistemi (VLS) bulunuyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor. 3 adet nexter 20mm silah sistemi, 2 adet 4’lü lançer sistemi ile 8 adet MM-40 Exocet Block 3 anti-gemi füzesi kullanabilmektedir.


    https://greekcitytimes.com/2020/09/10/france-will-lend-greece-two-state-of-the-art-frigates-french-media-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün en beğenilen
    Sömürgeci fransa artık heryerde at koşturamayınca bitik yunanistanı yolmaya başladı..
    Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün
    Akdenizin Türk denizi olduğu gerçeğini iki tane tekne gölgeleyemez.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 gün
    Azıcık zeka olsa Türkiye'ye karşı değil çıkarları için desteklediğini anlar. Yunanistan ve Ermenistan bizden de beter yönetiliyor. Muhtemelen bizden daha beter yönetilen çok az ülkeden biri. Tüm hava ve deniz limanlarını Almanlara kaybettiler şimdi de Fransa'nın postmodern sömürgesi olduklarının farkında değiller. Gel az makul ol, ufacık ada için tüm doğu akdeniz benim demekten vazgeç, boşuna bu emperyallere para kazandırma. Ama 100 yıldır olduğu gibi yine kavgaya önden gönderilen çocuk gibiler. Bakalım bizimkiler belki akıllanır da İsrail ile ilişkileri eskiye döndürür. Zira İsrail ile iyi ilişkiler tüm AB ile kötü olmaktan bile daha avantajlıdır.
    Azıcık zeka olsa Türkiye'ye karşı değil çıkarları için desteklediğini anlar. Yunanistan ve Ermenistan bizden de beter yönetiliyor. Muhtemelen bizden daha beter ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    por favor (ssena arıkuşu) 6 sa.
    Rent a fremm da.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mtanhu (murat ) 8 sa.
    Fransa başbakanı gerizekalı. Bizim arka sokağımız olan Akdenizde, taa oradan bizi dışlayarak iş yapabileceklerini düşünmüşülerse, kendilerini eskiz sömürge imparatorluk zamanında sanıyor olmalılar.

    Akdenizdeki gaz rezervi için eninde sonunda bizim arka sokağımız olan yer için anlaşma yapacaklar, ortak olacaklar.

    oradaki tahmini rezerv, çok çok çok büyük. yıllarca avrupanın ihtiyacını karşılayacak nitelikte. dayılanmaları bu nedenle.

    Eğer zamanında, mısırdaki gibi bizim ülkedeki darbe yerini bulsaydı, bugün Türkiye, doğu akdenizde gaz arama tarama yapmayacak ve sessizle olanları görmeyecekti bile.. Mısır darbesi adamların işine yaradı, Mısır halkına ve bize zarar verdi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dreamblue35 (yunus aydemir) 22 sa.
    şimdi fransadan kiralık aldığı gemiler ile yunanistan; türkiye yi taciz edip sonra türkiyeden misli ile cevap alıp sonrasında bir savaşın eşiğine gelirse bu işe fransa siz bizim kiraladığımız gemileri nasıl batırırsınız deyip fransada bizle mi savaşmaya başlayacak nasıl olacak bu işin sonu?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 21 sa. dreamblue35
    Tabiri caizse Fransa batan gemilerine öküzün trene baktığı gibi bakacak gemi Yunan bayrağı takılı
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 22 sa. (düzenlendi)
    Bu fırkateynde hava savunma füzeleri var. Bizimkilerde yok.

    Bizim fırkateynler bunların yarısına mal oluyor o ayrı.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 20 sa. gun
    hava savunma olsa ne olur, bizim küçük siha ların radar izi düşük, 10 sihayı birden üzerine gönder, yarısını düşürse bile yaylım ateşinden kendini koruyamaz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 11 sa. gun
    Üzerine 10 tane Atmaca gönder. 8 tanesini vursa bile kalan 2 tanesi gemiyi haşat etmeye yeter.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 23 sa.
    Açıkçası bu yunanlılar da Türklere karşı kaybetmekten bir türlü sıkılmadı, usanmadı. Tarih boyunca yunanlıların ezilişini ve döküntülerden bir ülke kurduklarını görüyoruz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    danlabilic (Danla Bilic) 23 sa.
    eşeklerin(🇬🇷) anırması aslanın(🇹🇷) ne kadar umrunda olur orası muammaa
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 gün
    Azıcık zeka olsa Türkiye'ye karşı değil çıkarları için desteklediğini anlar. Yunanistan ve Ermenistan bizden de beter yönetiliyor. Muhtemelen bizden daha beter yönetilen çok az ülkeden biri. Tüm hava ve deniz limanlarını Almanlara kaybettiler şimdi de Fransa'nın postmodern sömürgesi olduklarının farkında değiller. Gel az makul ol, ufacık ada için tüm doğu akdeniz benim demekten vazgeç, boşuna bu emperyallere para kazandırma. Ama 100 yıldır olduğu gibi yine kavgaya önden gönderilen çocuk gibiler. Bakalım bizimkiler belki akıllanır da İsrail ile ilişkileri eskiye döndürür. Zira İsrail ile iyi ilişkiler tüm AB ile kötü olmaktan bile daha avantajlıdır.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    faniseyler (halit özdemir) 11 sa. gcb1903
    Mevcut dünya düzeninde güçlü olan haklıdır. Biz güçlenip kalkındıkça bize karşı olan devletler bizimle ilişkilerini düzeltmek için uğraşacak. İsrail ile de Fransa ile de gün gelir her konuda olmasa da bir konuda anlaşılabilir. Mesela hiç Doğu akdenizde kıyısı olmayan Fransa yerine işgal etsede kıyısı olan israil ile bi anlaşma yapılabilir. Ama kuru kuru İsrail ile anlaşalım Çin ile anlaşalım demek kadar bi eziklik de yok. Kendi kapasitemizin farkına varmamız lazım Kafese 100 yıl önce bi kapattılar diye kendini hint bülbülü sanma sen o kafese sığmayıp parçalayan kartalsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 gün
    Sanırım bu sefer bulduğumuz doğalgaz gerçek.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 1 gün
    Akdenizin Türk denizi olduğu gerçeğini iki tane tekne gölgeleyemez.
    1 Yanıt Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre50900 (ç u) 1 gün joven
    norveç dogruladi gazin oldugunu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün en beğenilen
    Sömürgeci fransa artık heryerde at koşturamayınca bitik yunanistanı yolmaya başladı..
    Yanıtla +33
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2525 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fırkateyn, fremm da ve
    5 etiket daha yunanistan fransa doğu akdeniz Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Facebook'tan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile ücretsiz reklam eğitimi 3 sa. GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı 4 sa. Bose güneş gözlüğü ve hoparlörü bir araya getiriyor 4 sa. Avrupa sabit kripto paralara denetleme istiyor 5 sa. RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı 5 sa. Çok özel! RTX 3080 kutusundan çıkıyor. Son dönemdeki en heyecan verici kart ailesi 5 sa. RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı 6 sa. F1 Türkiye GP biletleri indirimli olarak satışa çıkıyor 6 sa. 7000mAh bataryalı Galaxy M51 ülkemize geldi 6 sa. Samsung Galaxy Z Fold2'yi ön siparişle satın alanlara 1.299 TL değerinde Galaxy Buds Live hediye! 7 sa. Bose QuietComfort Earbuds üst seviyede gürültü engelleme sunacak 7 sa. ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek 8 sa. Arsenal 2 akıllı kamera desteği yine bağış rekoru kırdı 8 sa. Oppo Watch Türkiye'de satışa çıktı 8 sa. Ninja yuvaya dönüyor 9 sa. Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi 22 sa. Epic Games mağazasında Railway Empire ve Where The Water Tastes Like Wine ücretsiz 23 sa. Bombaları akıllandıran yerli lazer güdüm kiti Teber, ilk kez İHA'dan atıldı 23 sa. Hava kirliliği dünya genelinde pandemi öncesindeki seviyelere geri dönüyor 1 gün RX 6000 kartının mühendislik örneği sızdırıldı 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Fransa, Yunanistan'a Akdeniz'de kullanması için 2 adet fırkateyn kiralayacak Sonraki Uzaydan Dünya'ya dönüş: Falcon 9 roketinin kalkış ve iniş anlarından video 1 gün Huawei Watch GT2 Pro karşınızda: Güncel tasarım, kablosuz şarj 1 gün Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı! 1 gün Oyun Dünyasında Bu Ay - Eylül 2020 1 gün En hızlı RTX 3080 EVGA’dan geldi: 1.8 GHz’de çalışıyor 1 gün Çift sürücülü XPG PRECOG ANALOG oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 gün Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu 1 gün Xbox Game Pass PC betadan çıkıyor: Fiyat iki katına çıkacak 1 gün Vivo Watch canlı olarak görüntülendi 1 gün iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak 1 gün Fortnite oyununa Apple kimliği ile giriş kaldırılıyor 1 gün Hook oyunu çok kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Netflix’in Türk dizisi Atiye’nin 2. sezonu yayınlandı 1 gün Binance Türkiye faaliyetlerine başladı 1 gün Şok haber: Oxford Üniversitesi’nin ve Robert Koch’un aşı denemeleri durduruldu 1 gün Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor 1 gün AMD Radeon RX 6000 serisi resmileşti: 28 Ekim’de geliyor 1 gün Tesla'nın rakipleri güçlerini birleştirdi: General Motors ve Nikola'dan işbirliği 2 gün Pandemi dönemi taşınabilir bilgisayarlara olan ilgiyi arttırdı 2 gün Heyecanla beklenen yeni Dune uyarlamasından ilk fragman yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Apple resmen duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi
    DonanımHaber
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,84 - Altın=468 | 10 EYLÜL💰
    DH Forum
    TR Endurance F1 2020 Ligi Başlıyor!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Marvel's Avengers - İnceleme
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız