ABD'den sonra Fransız okullarında da ChatGPT yasaklandı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT'i betayı geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuştu. Özellkle öğrencilerin ilgi odağı olan ChatGPT, ödev ve tez yazımları gibi konularda sıklıkla tercih edildi.

Ancak New York City eğitim departmanı, sohbet robotunun öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde olası olumsuz etkileri olabileceği için okullardaki kullanımını yasakladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Fransa'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Sciences Po Üniversitesi de ChatGPT kullannımını yasakladı.

Sciences Po Üniversitesi'nde ChatGPT kullanımı yasaklandı

Fransa'da bulunan Sciences Po Üniversitesi, sahtekarlığı ve intihali önlemek için tutarlı metinler üretebilen yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin kullanımını öğrencilerine ve öğretim üylerine e-posta göndererek yasakladığını bildirdi.

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Ana kampüsü Paris'te bulunan Sciences Po, yazılımı kullanmanın cezasının kurumdan ve hatta bütün Fransız yüksek öğretim kurumlarından dışlanmaya kadar gidebileceğini söyledi. Kurum konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında "ChatGPT yazılımı, genel olarak dolandırıcılık ve özellikle intihal ile ilgili olarak dünyanın her yerindeki eğitimciler ve araştırmacılar için önemli soruları gündeme getiriyor." sözlerine yer verdi.

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