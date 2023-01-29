Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'den sonra Fransız okullarında da ChatGPT yasaklandı

    Fransa'da bulunan Sciences Po Üniversitesi, öğrencilerine ChatGPT kullanımını yasakladığını bildiren e-posta gönderdi. Üniversite ChatGPT kullanımı durumunda yaptırımlar uygulayacağını da söyledi.
    1
    Fransız okullarında ChatGPT yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT'i betayı geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuştu. Özellkle öğrencilerin ilgi odağı olan ChatGPT, ödev ve tez yazımları gibi konularda sıklıkla tercih edildi.

    Ancak New York City eğitim departmanı, sohbet robotunun öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde olası olumsuz etkileri olabileceği için okullardaki kullanımını yasakladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Fransa'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Sciences Po Üniversitesi de ChatGPT kullannımını yasakladı.

    Sciences Po Üniversitesi'nde ChatGPT kullanımı yasaklandı

    Fransa'da bulunan Sciences Po Üniversitesi, sahtekarlığı ve intihali önlemek için tutarlı metinler üretebilen yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin kullanımını öğrencilerine ve öğretim üylerine e-posta göndererek yasakladığını bildirdi. 

    Ana kampüsü Paris'te bulunan Sciences Po, yazılımı kullanmanın cezasının kurumdan ve hatta bütün Fransız yüksek öğretim kurumlarından dışlanmaya kadar gidebileceğini söyledi. Kurum konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında "ChatGPT yazılımı, genel olarak dolandırıcılık ve özellikle intihal ile ilgili olarak dünyanın her yerindeki eğitimciler ve araştırmacılar için önemli soruları gündeme getiriyor." sözlerine yer verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 4 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 14s
    HP 14s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız