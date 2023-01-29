ABD'den sonra Fransız okullarında da ChatGPT yasaklandı

Ancak New York City eğitim departmanı, sohbet robotunun öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde olası olumsuz etkileri olabileceği için okullardaki kullanımını yasakladı. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse Fransa'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Sciences Po Üniversitesi de ChatGPT kullannımını yasakladı.
Sciences Po Üniversitesi'nde ChatGPT kullanımı yasaklandı
Fransa'da bulunan Sciences Po Üniversitesi, sahtekarlığı ve intihali önlemek için tutarlı metinler üretebilen yapay zeka tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin kullanımını öğrencilerine ve öğretim üylerine e-posta göndererek yasakladığını bildirdi.
Ana kampüsü Paris'te bulunan Sciences Po, yazılımı kullanmanın cezasının kurumdan ve hatta bütün Fransız yüksek öğretim kurumlarından dışlanmaya kadar gidebileceğini söyledi. Kurum konu ile ilgili yaptığı açıklamaların devamında "ChatGPT yazılımı, genel olarak dolandırıcılık ve özellikle intihal ile ilgili olarak dünyanın her yerindeki eğitimciler ve araştırmacılar için önemli soruları gündeme getiriyor." sözlerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?