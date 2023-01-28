ABD ve Avrupa Birliği arasında yapay zeka anlaşması imzalandı

Resmi açıklamadan kısa bir süre önce girişimi değerlendiren üst düzey bir ABD yetkilisi, bunu ABD ile Avrupa arasındaki ilk kapsamlı yapay zeka anlaşması olarak nitelendirdi. Ayrıca daha önce konuyla ilgili anlaşmaların gizliliğin arttırılması gibi belirli alanlarla sınırlı olduğunu söyledi.
Kamu hizmetlerini hızlandıracak
Beş ana alanda araştırmaları yürütmek için oluşturulacak yapay zeka modellemesi, kamu operasyonlarının ve hizmetlerinin hızını ve verimliliğini artırmak için kullanılacak.
Yapay zeka anlaşması şu anda ABD ile 27 üyeli Avrupa Birliği'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu arasında yürütülüyor. Önümüzdeki aylarda diğer ülkeler de katılmaya davet edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?