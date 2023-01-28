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    ABD ve Avrupa Birliği arasında yapay zeka anlaşması imzalandı

    Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki ilk kapsamlı yapay zeka anlaşması imzanaldı. Hedef kamu hizmetlerinin hızını ve verimliliğini artırmak.
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    ABD ve Avrupa Birliği arasında yapay zeka anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    Reuters tarafından servis edilen habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında tarım, sağlık hizmetleri, acil durum müdahalesi, iklim tahmini ve elektrik şebekelerini iyileştirmek için yapay zeka kullanımını hızlandırmak ve genişletmek için bir anlaşma yapıldı.

    Resmi açıklamadan kısa bir süre önce girişimi değerlendiren üst düzey bir ABD yetkilisi, bunu ABD ile Avrupa arasındaki ilk kapsamlı yapay zeka anlaşması olarak nitelendirdi. Ayrıca daha önce konuyla ilgili anlaşmaların gizliliğin arttırılması gibi belirli alanlarla sınırlı olduğunu söyledi.

    Kamu hizmetlerini hızlandıracak

    Beş ana alanda araştırmaları yürütmek için oluşturulacak yapay zeka modellemesi, kamu operasyonlarının ve hizmetlerinin hızını ve verimliliğini artırmak için kullanılacak.

    ABD ve Avrupa Birliği arasında yapay zeka anlaşması imzalandı Tam Boyutta Gör
    ABD tarafı "ABD verileri ABD'de, Avrupa verileri orada kalıyor, ancak Avrupa ve ABD verileriyle etkileşime giren bir model oluşturabiliriz, çünkü ne kadar çok veri ve ne kadar çeşitli veri olursa model o kadar iyi olur" açıklamasında bulundu.

    Yapay zeka anlaşması şu anda ABD ile 27 üyeli Avrupa Birliği'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu arasında yürütülüyor. Önümüzdeki aylarda diğer ülkeler de katılmaya davet edilecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 23 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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