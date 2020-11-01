FromSoftware Elden Ring'in gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi

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Yayıncılığını Bandai Namco'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise FromSoftware'in yaptığı aksiyon RPG türündeki oyun Elden Ring ile ilgili uzun zaman sonra ilk kez bir güncelleme yapıldı.

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Oyunu geliştiren stüdyo FromSoftware daha önce geliştirdikleri Dark Souls serisi, Bloodborne ve geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri Sekiro ile tanınıyor. Oyun için duyulan heyecanın en büyük sebebi ise aslında bu değil. Oyun; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice oyunlarının yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile Buz ve Ateşin Şarkısı roman serisinin yazarı George R.R. Martin tarafından yaratılan bir evrende geçtiği için heyecan bu kadar yüksek.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen son Xbox sunumunda özellikle oyun ile ilgli yeni bir şeyler bekleniyordu ancak ne yazık ki bir şey gösterilmemişti. Şimdi de oyuncuların içini rahatlatmak ve oyuna duyulan ilgiye çok sevindiklerini göstermek için bir Tweet paylaşıldı. Yapılan paylaşımda oyunun hala gelişim sürecinde olduğunu öğrenebiliyoruz. Paylaşımı yapan hesap FromSoftware'in resmi Twitter hesabı.

Bahsi geçen paylaşımları aşağıda bulabilirsiniz. Karanlık fantezi aksiyon RPG oyunu Elden Ring; PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak ancak çıkış tarihi bilinmiyor.

https://www.pcgamer.com/fromsoftware-acknowledges-elden-ring-still-exists/

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