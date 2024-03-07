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    Anlık Bildirim

    Frostpunk 2 için beklenen çıkış tarihi açıklandı

    Geliştirici 11 Bit Studios, Xbox Partners Showcase kapsamında hayranlarının merakla beklediği kıyamet sonrası şehir kurma oyunu Frostpunk 2’nin çıkış tarihini açıkladı.
    Frostpunk 2 için beklenen çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Kıyamet sonrası hayatta kalma, şehir kurma ve 4X türünün unsurlarını birleştiren popüler strateji oyunu Frostpunk'un uzunca bir süredir beklenen devam oyunu artık çok yakın. tirici 11 Bit Studios, Xbox Partners Showcase kapsamında Frostpunk 2’nin çıkış tarihini açıkladı.

    Frostpunk 2 ne zaman çıkacak?

    Frostpunk 2’nin çıkış tarihi 25 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Orijinal oyunun tam anlamıyla bir devamı olan Frostpunk 2, yaşanan olaylardan 30 yıl sonrasında, petrolün toplumun ana enerji kaynağı olarak buharın yerini aldığı bir zamanda geçiyor. Oyun ilk oyunun temellerinden inşa edilse de görünüşe göre bambaşka zorluklar getirecek. Artan sosyal farklılıkların yol açtığı iç karışıklıklar, metodik “Technocrats” ve gelişim yerine adaptasyonu savunan “Icebloods” gibi fraksiyonların gelişi gibi yeni tatlar oyuna eklenmiş.

    Ayrıca Frostpunk 2’de her biri belirli bir amaca hizmet eden bölgelere ayrılmış daha büyük şehirler kurmak da mümkün olacak. Örneğin bir bölge sadece gıda üretimi yaparken bir bölge de sadece barınak olarak hizmet edebilecek. Yine ilk oyunda olduğu gibi devam oyununda da bazen zorlu kararlar verilmesi gerekecek ve bu kararlar zaman zaman ahlaki değerleri sorgulayacak.

    İlk günden Game Pass’te

    Frostpunk 2 için beklenen çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Frostpunk 2, 25 Temmuz’da PC ve ilk günden PC Game Pass için çıkış yapacak. Oyunun hem standart hem de Dijital Deluxe sürümleri şu anda ön sipariş için mevcut. Dijital Deluxe sürüm, Nisan ayında yedi günlük beta erişimi, resmi çıkıştan 72 saat önce hikaye moduna özel erişim ve çıkış sonrası DLC'ler gibi ek avantajlar sağlayacak. Frostpunk 2, mevcut nesil konsollara da ileri bir tarihte çıkacak. Konsol çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass’e de oyun eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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