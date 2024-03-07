Tam Boyutta Gör Kıyamet sonrası hayatta kalma, şehir kurma ve 4X türünün unsurlarını birleştiren popüler strateji oyunu Frostpunk'un uzunca bir süredir beklenen devam oyunu artık çok yakın. tirici 11 Bit Studios, Xbox Partners Showcase kapsamında Frostpunk 2’nin çıkış tarihini açıkladı.

Frostpunk 2 ne zaman çıkacak?

Frostpunk 2’nin çıkış tarihi 25 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Orijinal oyunun tam anlamıyla bir devamı olan Frostpunk 2, yaşanan olaylardan 30 yıl sonrasında, petrolün toplumun ana enerji kaynağı olarak buharın yerini aldığı bir zamanda geçiyor. Oyun ilk oyunun temellerinden inşa edilse de görünüşe göre bambaşka zorluklar getirecek. Artan sosyal farklılıkların yol açtığı iç karışıklıklar, metodik “Technocrats” ve gelişim yerine adaptasyonu savunan “Icebloods” gibi fraksiyonların gelişi gibi yeni tatlar oyuna eklenmiş.

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Ayrıca Frostpunk 2’de her biri belirli bir amaca hizmet eden bölgelere ayrılmış daha büyük şehirler kurmak da mümkün olacak. Örneğin bir bölge sadece gıda üretimi yaparken bir bölge de sadece barınak olarak hizmet edebilecek. Yine ilk oyunda olduğu gibi devam oyununda da bazen zorlu kararlar verilmesi gerekecek ve bu kararlar zaman zaman ahlaki değerleri sorgulayacak.

İlk günden Game Pass’te

Tam Boyutta Gör Frostpunk 2, 25 Temmuz’da PC ve ilk günden PC Game Pass için çıkış yapacak. Oyunun hem standart hem de Dijital Deluxe sürümleri şu anda ön sipariş için mevcut. Dijital Deluxe sürüm, Nisan ayında yedi günlük beta erişimi, resmi çıkıştan 72 saat önce hikaye moduna özel erişim ve çıkış sonrası DLC'ler gibi ek avantajlar sağlayacak. Frostpunk 2, mevcut nesil konsollara da ileri bir tarihte çıkacak. Konsol çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass’e de oyun eklenecek.

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Frostpunk 2 için beklenen çıkış tarihi açıklandı