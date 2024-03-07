Frostpunk 2 için beklenen çıkış tarihi açıklandı

Frostpunk 2 ne zaman çıkacak?
Frostpunk 2’nin çıkış tarihi 25 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Orijinal oyunun tam anlamıyla bir devamı olan Frostpunk 2, yaşanan olaylardan 30 yıl sonrasında, petrolün toplumun ana enerji kaynağı olarak buharın yerini aldığı bir zamanda geçiyor. Oyun ilk oyunun temellerinden inşa edilse de görünüşe göre bambaşka zorluklar getirecek. Artan sosyal farklılıkların yol açtığı iç karışıklıklar, metodik “Technocrats” ve gelişim yerine adaptasyonu savunan “Icebloods” gibi fraksiyonların gelişi gibi yeni tatlar oyuna eklenmiş.
Ayrıca Frostpunk 2’de her biri belirli bir amaca hizmet eden bölgelere ayrılmış daha büyük şehirler kurmak da mümkün olacak. Örneğin bir bölge sadece gıda üretimi yaparken bir bölge de sadece barınak olarak hizmet edebilecek. Yine ilk oyunda olduğu gibi devam oyununda da bazen zorlu kararlar verilmesi gerekecek ve bu kararlar zaman zaman ahlaki değerleri sorgulayacak.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.