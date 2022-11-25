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    FTX’in çöküşü kripto borsalarını düzenleyicilerin radarına soktu: 2023 kripto borsalarını zorlayabilir

    FTX borsasının çökmesiyle birlikte kripto para borsalarına olan güven dip seviyede. Düzenleyici kuruluşların ise bu alanı acil olarak denetlemesi gerektiği belirtiliyor.
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    FTX’in çöküşü kripto borsalarını düzenleyicilerin radarına soktu Tam Boyutta Gör
    Küresel menkul kıymetler gözlemcisi IOSCO'nun yeni başkanı Jean-Paul Servais bir röportajda, FTX borsasının çökmesinin kripto sektörünün acil olarak düzenlemelere ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti. Servais ayrıca 2023 yılının odak noktasının bu platformların düzenlenmeleri olacağını aktardı.

    Servais ayrıca kripto borsalarının mevcut kredi derecelendirme kuruluşları ve piyasa standartlarını temel alabileceklerini ve sıfırdan başlamak zorun olmadıklarının altını çiziyor. Öte yandan bitcoin gibi bir sürü kripto varlıklar yıllardır kullanımda dolaşıyor ancak düzenleyici kuruluşlar şimdiye kadar kapsamlı kurallar yazmak için çok da aceleci veya istekli davranmadı.

    Kripto para borsaları düzenleyicilerin radarında

    ftx battı mı Tam Boyutta Gör
    Ancak Servais, FTX’in çöküşünün bu durumu temelden değiştireceğini belirtiyor. Bildiğiniz gibi FTX borsasının iflas etmesi sonucunda tahmini bir milyon yatırımcı milyarlarca dolarlık zararla karşı karşıya kalmıştı.

    Servais, "Aciliyet duygusu iki veya üç yıl önce bile aynı değildi. Kripto para biriminin uluslararası düzeyde gerçek bir sorun olup olmadığı konusunda bazı muhalif görüşler var çünkü bazı insanlar bunun hala önemli bir sorun ve risk olmadığını düşünüyor."

    2023, borsaları zorlayan bir yıl olabilir

    Jean-Paul Servais Tam Boyutta Gör
    Ana akım finansta aracılık, alım satım, bankacılık hizmetleri ve ihraç gibi faaliyetler arasında işlevsel temel bir ayrım bulunuyor ve her birinin kendi davranış kuralları ve güvenceleri tarafları koruyor. Ancak bu süreçler çoğu zaman kripto piyasalarında böyle değil.

    IOSCO’nun tepesinden yapılan bu uyarılar ve açıklamalar esasında son derece önemli. Zira IOSCO, küresel sermaye piyasaları düzenleyicilerini bir araya getiren ve küresel standartları belirleyen merkezi Madrid’te bulunan bir uluslararası kuruluştur. G20 ülkeleriyle yakından çalışan kuruluş finansal düzenlemelerin kilit noktasında bulunuyor. Dolayısıyla 2023 yılının kripto borsalar için denetimi yüksek ve zorlayıcı bir yıl olacağını varsayabiliriz.

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