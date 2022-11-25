FTX’in çöküşü kripto borsalarını düzenleyicilerin radarına soktu: 2023 kripto borsalarını zorlayabilir

Servais ayrıca kripto borsalarının mevcut kredi derecelendirme kuruluşları ve piyasa standartlarını temel alabileceklerini ve sıfırdan başlamak zorun olmadıklarının altını çiziyor. Öte yandan bitcoin gibi bir sürü kripto varlıklar yıllardır kullanımda dolaşıyor ancak düzenleyici kuruluşlar şimdiye kadar kapsamlı kurallar yazmak için çok da aceleci veya istekli davranmadı.
Kripto para borsaları düzenleyicilerin radarında
Servais, "Aciliyet duygusu iki veya üç yıl önce bile aynı değildi. Kripto para biriminin uluslararası düzeyde gerçek bir sorun olup olmadığı konusunda bazı muhalif görüşler var çünkü bazı insanlar bunun hala önemli bir sorun ve risk olmadığını düşünüyor."
2023, borsaları zorlayan bir yıl olabilir
IOSCO’nun tepesinden yapılan bu uyarılar ve açıklamalar esasında son derece önemli. Zira IOSCO, küresel sermaye piyasaları düzenleyicilerini bir araya getiren ve küresel standartları belirleyen merkezi Madrid’te bulunan bir uluslararası kuruluştur. G20 ülkeleriyle yakından çalışan kuruluş finansal düzenlemelerin kilit noktasında bulunuyor. Dolayısıyla 2023 yılının kripto borsalar için denetimi yüksek ve zorlayıcı bir yıl olacağını varsayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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