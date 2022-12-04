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    FTX Japan, kayıpları telafi etmeyi planlıyor

    FTX Japonya, yıl sonuna kadar müşterilerin para çekme işlemlerini yeniden başlatacağını açıklamıştı. Son olarak çıkan haberlere göre; FTX Japan, müşteri fonlarını iade etmeyi planlıyor.
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    FTX Japan, kayıpları telafi etmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör

    FTX kripto borsasının Japon yan kuruluşu FTX Japan, müşterilerinin varlıklarının FTX’in iflas işlemlerinin bir parçası olmadığını doğruladıktan sonra para çekme işlemlerine devam etmek için bir yol haritası yayınladı.

    FTX Japan, kripto borsalarının müşteri fonlarını kendi varlıklarından ayırmasını zorunlu kılan Japon düzenlemeleri nedeniyle müşterilerinin varlıklarının FTX Japan’nın mülkünün bir parçası olmaması gerektiğini doğruladı. Yani bu da müşterilerinin sahip olduğu kripto paraların, FTX Japan'a ait olmadığı anlamına geliyor. İflas kararından etkilenen FTX Japan, müşterilere mevcut fonlarını iade edebilecek.

    Son olarak belirtmek gerekirse FTX Japan, birincil odak noktasının para çekme işlemlerini yeniden etkinleştirmek olduğunu ifade etti. 2022’nin sonuna kadar etkinleştirmeyi hedefliyor.

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