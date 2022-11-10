FTX TR, çekim işlemlerini askıya aldı

Borsa tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
“FTX TR, alım satım işlemlerine izin veriyor ancak genel merkezin politikasına uygun olarak kripto varlık ve Türk Lirası çekimini geçici olarak askıya almıştır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, kullanıcılarımız tarafından bize emanet edilen Türk Lirası bakiyeleri bankalarımızda bulunmaktadır. Para çekme hizmetlerinin yeniden başlaması hakkında sizi tekrar bilgilendireceğiz”
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