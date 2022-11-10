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    FTX TR, çekim işlemlerini askıya aldı

    Kripo para borsası FTX, likidite sorunları yaşıyor. Binance bunu fırsat bilip FTX'i satın almaya karar verdi. FTX TR bu gelişmelerin ardından kripto para çekim işlemlerini durdurma kararı aldı.
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    FTX TR, kripto para çekim işlemlerini askıya aldı Tam Boyutta Gör
    Kripto para borsası FTX'in Türkiye birimi olan FTX TR, alım satım işlemlerinin devam ettiğini ancak genel merkezin talimatı doğrultusunda kripto varlık ve Türk Lirası çekimini geçici olarak askıya aldığını belirten bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama FTX TR’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

    Borsa tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi: 

    “FTX TR, alım satım işlemlerine izin veriyor ancak genel merkezin politikasına uygun olarak kripto varlık ve Türk Lirası çekimini geçici olarak askıya almıştır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, kullanıcılarımız tarafından bize emanet edilen Türk Lirası bakiyeleri bankalarımızda bulunmaktadır. Para çekme hizmetlerinin yeniden başlaması hakkında sizi tekrar bilgilendireceğiz”

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