FTX TR, çekim işlemlerini askıya aldı

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası FTX'in Türkiye birimi olan FTX TR, alım satım işlemlerinin devam ettiğini ancak genel merkezin talimatı doğrultusunda kripto varlık ve Türk Lirası çekimini geçici olarak askıya aldığını belirten bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklama FTX TR’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı.

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Borsa tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“FTX TR, alım satım işlemlerine izin veriyor ancak genel merkezin politikasına uygun olarak kripto varlık ve Türk Lirası çekimini geçici olarak askıya almıştır. Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, kullanıcılarımız tarafından bize emanet edilen Türk Lirası bakiyeleri bankalarımızda bulunmaktadır. Para çekme hizmetlerinin yeniden başlaması hakkında sizi tekrar bilgilendireceğiz”

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FTX TR, kripto para çekim işlemlerini askıya aldı