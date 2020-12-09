Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fuchsia OS herkesin katkısını bekliyor

    Uzun yıllardır Google bünyesinde geliştirilmeye devam eden Fuchsia OS işletim sistemine artık herkes katkı yapabilecek. Google sistem kodlarını tüm geliştiricilere açtı.
    1 hf.
    3,1b
    1
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Fuchsia OS herkesin katkısını bekliyor

    Google’ın en gizemli projelerinden birisi olan ve Fuchsia OS adıyla geliştirilmeye devam eden açık kaynak işletim sistemi yavaş yavaş herkese açılıyor. İsteyen geliştiriciler kodlara katkı yapabilecekler.

    Fuchsia OS nedir?

    Google’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Fuchsia OS daha verimli ve daha esnek bir yapıya sahip. Pek çok kaynak Chrome OS ve Android ekosisteminin Fuchsia altında bir araya geleceğini düşünüyor. Bununla birlikte Google sadece açık kaynak bir proje olduğunu belirterek bilgi vermekten kaçınıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek

    Ayrıca Bkz. "Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Google bu hafta içerisinde yaptığı bir duyuru ile Fuchsia çalışmalarına herkesin katkı yapmasının önünü açtı. İsteyen geliştiriciler Fuchsia kaynak kodlarını indirerek analiz edebilecek ve kendi katkılarını ekleyebilecek.

    Fuchsia üzerinde çalışabilmek için uyumlu cihazlar gerekiyor. Google Pixelbook bunlardan birisi ancak bunun haricinde geliştiriciler emülatör yardımıyla da kodları derleyebiliyor. Ayrıca teknik yol haritası, mail listesi ve hata takip sistemine de erişilebiliyor.

    Google bu hamle ile işletim sisteminin gelecekteki yönünü belirleme ve platform hakkında kararlar alma amacını taşıyor. Göründüğü kadarıyla herkes açık katkı projenin son aşaması ve projenin geleceği bu şekilde belirlenmiş olacak.



    https://www.engadget.com/google-fuschia-os-open-source-public-contributions-190923119.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    RAIZEN 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    HarmonyOS'e karşı üstünlük kuracağı kesin. Google'dan çok Huawei'nin hamlesi beni daha çok heyecanlandırıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tr1990 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Açık kaynak kodlu der ama içine virüsten farksız kendi sistem uygulamaları gömülü gelir. Örneğin google play hizmetleri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fukuşimalilar bunu beğendi :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerden zilyon tane ürün bekliyoruz.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Monster Hunter filmi, ırkçı bir şaka sebebiyle Çin'de gösterimden kaldırıldı 1 hf. Ultraviyole (UV) ışınlarının virüs ve bakteriler üzerine etkisi 1 hf. World of Warcraft: Shadowlands en hızlı satan PC oyunu oldu 1 hf. League of Legends: Wild Rift indirmeye sunuldu 1 hf. PS5 oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'e 60FPS ray tracing modu geldi 1 hf. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi BNT162b2 adlı Pfizer-Biontech aşısı olan 2 kişide alerjik reaksiyon geliştiğini duyurdu 1 hf. Xbox özel oyunu Halo Infinite, sonbahar 2021'de çıkacak 1 hf. Huawei’de yılbaşı indirimleri başladı 1 hf. Charlie Cox, Daredevil rolü ile Spider-Man 3'te yer alabilir 1 hf. RX 6000 serisinin referans tasarım modellerinin üretimi durmuş olabilir [Güncelleme] 1 hf. Yerli girişimden yapay zeka destekli ilk grip asistanı: FluAI 1 hf. Yeni nesil Volkswagen Transporter Türkiye'de üretilecek 1 hf. Bakan Koca, Çinli aşının yan etkilerini açıkladı 1 hf. Xiaomi, 30 inçlik kavisli monitör çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. 2020 yılında Türkiye'deki en çok yapılan Google aramaları açıklandı 1 hf. 2020'de Google'da en çok yapılan aramalar 1 hf. AirPods Max’in kulaklık yastığı neredeyse AirPods fiyatına satılıyor 1 hf. RX 6900 XT satışa sunuldu: AMD RTX 3090’ı hedef alıyor 1 hf. Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor 1 hf. Huawei'nin HarmonyOS'lu ilk akıllı saati önümüzdeki yıl geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Fuchsia OS herkesin katkısını bekliyor Sonraki Everest Dağı’nın en son yapılan ölçümlerde 73 santim daha uzun olduğu belirlendi 1 hf. Katlanabilir Lenovo ThinkPad X1 Fold rekor fiyattan satışa çıkıyor 1 hf. Twitter dünyada 2020'nin enlerini açıkladı 1 hf. Samsung Galaxy S21 serisinin resmi tanıtım videoları ortaya çıktı 1 hf. Cyberpunk 2077'nin çıkış fragmanı yayınlandı 1 hf. Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı 1 hf. ŞOK marketler Huawei Matebook D14 satıyor 1 hf. Pandemide her güne bir oyun, bir masal 1 hf. Xiaomi Mi Watch Lite yarın tanıtılabilir 1 hf. 3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme" 1 hf. Hitman 3'ten 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Spider-Man 3'te oynamaları için Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile görüşülüyor 1 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 1 hf. YouTube 40 milyon aktif oyun kanalına ulaştı 1 hf. Smellicopter canlı güve antenleri ile tespit yapıyor 1 hf. Sesten hızlı uçan ilk pilot Chuck Yeager, 97 yaşında hayatını kaybetti 1 hf. Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, 18 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Mount & Blade II: Bannerlord'a DLSS desteği geliyor; RTX'li Minecraft beta sürecinden çıktı 1 hf. Esnek ve renkli e-ink ekranlar giyilebilir cihazlara gelebilir 1 hf. Epic Games gelecek yıl fiziksel bir turnuva düzenlemeyecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız