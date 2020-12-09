Fuchsia OS herkesin katkısını bekliyor

Google’ın en gizemli projelerinden birisi olan ve Fuchsia OS adıyla geliştirilmeye devam eden açık kaynak işletim sistemi yavaş yavaş herkese açılıyor. İsteyen geliştiriciler kodlara katkı yapabilecekler.

Fuchsia OS nedir?

Google’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Fuchsia OS daha verimli ve daha esnek bir yapıya sahip. Pek çok kaynak Chrome OS ve Android ekosisteminin Fuchsia altında bir araya geleceğini düşünüyor. Bununla birlikte Google sadece açık kaynak bir proje olduğunu belirterek bilgi vermekten kaçınıyor.

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Google bu hafta içerisinde yaptığı bir duyuru ile Fuchsia çalışmalarına herkesin katkı yapmasının önünü açtı. İsteyen geliştiriciler Fuchsia kaynak kodlarını indirerek analiz edebilecek ve kendi katkılarını ekleyebilecek.

Fuchsia üzerinde çalışabilmek için uyumlu cihazlar gerekiyor. Google Pixelbook bunlardan birisi ancak bunun haricinde geliştiriciler emülatör yardımıyla da kodları derleyebiliyor. Ayrıca teknik yol haritası, mail listesi ve hata takip sistemine de erişilebiliyor.

Google bu hamle ile işletim sisteminin gelecekteki yönünü belirleme ve platform hakkında kararlar alma amacını taşıyor. Göründüğü kadarıyla herkes açık katkı projenin son aşaması ve projenin geleceği bu şekilde belirlenmiş olacak.

https://www.engadget.com/google-fuschia-os-open-source-public-contributions-190923119.html

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