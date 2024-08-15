İngiltere Premier Ligi'nde ofsaytlar iPhone'lar ile tespit edilecek

Genius Sports isimli şirket tarafından geliştirilen sistem, yüksek kare hızıyla çekim yapan iPhone'lardan alınan görüntüleri makine öğrenimi modelleriyle birleştirerek ofsayt durumlarını belirleyecek.
Şu anda ofsayt pozisyonlarının tespitinde kullanılan, FIFA tarafından 2022 yılında devreye sokulan yarı otomatik VAR sistemi, kameralar ile futbolcu uzuvlarını izleyerek ve topa gömülü sensörleri kullanarak çalışıyor. Yazılım futbolcuların vücutlarının 29 noktasını izleyebiliyor. Ancak sistemin kısıtları bulunuyor ve pahalı kameralara ihtiyaç duyuluyor.
24 ila 28 adet iPhone'dan gelen görüntü işlenecek
Genius, ofsayt tespit teknolojisine "Yarı Destekli Ofsayt Teknolojisi" (SAOT) adını veriyor. Şirket, SAOT teknolojisinin her oyuncunun üç boyutlu görüntülerini doğru bir şekilde oluşturabildiğini ve bunun hakemlerin sahada ofsayt çizgisinin tam olarak nerede olduğunu ve tüm oyuncuların buna göre nerede olduğunu tanımlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bunu yapmak için şirketin çok sayıda kameraya ihtiyacı bulunuyor. Maliyeti düşürmek için pahalı 4K kameralar yerine iPhone kameralarını kullanan şirket, sahanın çevresine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 24 ila 28 adet iPhone 15 Pro ile sistemi çalıştırmayı başarmış.
Bu yaklaşım, Genius'a her oyuncunun bir tür üç boyutlu sanal ağını oluşturmasına olanak tanıyan 7.000 ila 10.000 veri noktası sağlıyor. Bu sayede, az ışık gibi sorunların tolere edilebileceği kadar veri sağlanmış oluyor.
Bunun dışında iPhone'ların çok yüksek kare hızında kayıt yapabilmesi (100 fps) ve yerel olarak görüntü işleme kabiliyeti de sisteme avantaj sağlıyor. Daha sonra, tüm veriler GeniusIQ sistemi tarafından işlenmek üzere şirket içi bir sunucuya gönderiliyor. GeniusIQ'nun bilgisayar görüşü ve tahmin algoritmaları, verileri tek tek vücut parçalarını tanımlamak için işleyerek (futbolcuların parmaklarına kadar), görüş alanı dışında nerede olduklarını tahmin ediyor. Şirket, bunu yapabilmek için sistemini birçok futbol maçıyla eğittiğini belirtiyor.
Sistemin, bu yılın sonundan önce Premier Lig tarafından tam olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor, ancak kesin bir tarih belirtilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.