İngiltere Premier Ligi'nde ofsaytlar iPhone'lar ile tespit edilecek

Tam Boyutta Gör İngiltere Premier Lig'i, hakemlere video desteği sağlayan mavcut sistemini, onlarca iPhone kamerasından gelen görüntülerle oluşturulan yeni bir sistemle değiştiriyor. Bu yeni sistem, özellikle ofsayt anının tespitinde hakemlere yardımcı olacak.

Genius Sports isimli şirket tarafından geliştirilen sistem, yüksek kare hızıyla çekim yapan iPhone'lardan alınan görüntüleri makine öğrenimi modelleriyle birleştirerek ofsayt durumlarını belirleyecek.

Şu anda ofsayt pozisyonlarının tespitinde kullanılan, FIFA tarafından 2022 yılında devreye sokulan yarı otomatik VAR sistemi, kameralar ile futbolcu uzuvlarını izleyerek ve topa gömülü sensörleri kullanarak çalışıyor. Yazılım futbolcuların vücutlarının 29 noktasını izleyebiliyor. Ancak sistemin kısıtları bulunuyor ve pahalı kameralara ihtiyaç duyuluyor.

24 ila 28 adet iPhone'dan gelen görüntü işlenecek

Genius, ofsayt tespit teknolojisine "Yarı Destekli Ofsayt Teknolojisi" (SAOT) adını veriyor. Şirket, SAOT teknolojisinin her oyuncunun üç boyutlu görüntülerini doğru bir şekilde oluşturabildiğini ve bunun hakemlerin sahada ofsayt çizgisinin tam olarak nerede olduğunu ve tüm oyuncuların buna göre nerede olduğunu tanımlamasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bunu yapmak için şirketin çok sayıda kameraya ihtiyacı bulunuyor. Maliyeti düşürmek için pahalı 4K kameralar yerine iPhone kameralarını kullanan şirket, sahanın çevresine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 24 ila 28 adet iPhone 15 Pro ile sistemi çalıştırmayı başarmış.

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Bu yaklaşım, Genius'a her oyuncunun bir tür üç boyutlu sanal ağını oluşturmasına olanak tanıyan 7.000 ila 10.000 veri noktası sağlıyor. Bu sayede, az ışık gibi sorunların tolere edilebileceği kadar veri sağlanmış oluyor.

Bunun dışında iPhone'ların çok yüksek kare hızında kayıt yapabilmesi (100 fps) ve yerel olarak görüntü işleme kabiliyeti de sisteme avantaj sağlıyor. Daha sonra, tüm veriler GeniusIQ sistemi tarafından işlenmek üzere şirket içi bir sunucuya gönderiliyor. GeniusIQ'nun bilgisayar görüşü ve tahmin algoritmaları, verileri tek tek vücut parçalarını tanımlamak için işleyerek (futbolcuların parmaklarına kadar), görüş alanı dışında nerede olduklarını tahmin ediyor. Şirket, bunu yapabilmek için sistemini birçok futbol maçıyla eğittiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Genius Sports, ofsayt sisteminin mevcut, yarı otomatik VAR sisteminden daha başarılı olup olmadığı belirtmiyor. Bunun yerine mevcut sistemin, vücudun yalnızca 30 veya 40 doktasını kullanarak kabaca bir "çöp adam" versiyonunu yaratabildiğini, kendi sistemlerinin ise çok daha ayrıntılı üç boyutlu görüntüler oluşturabildiğini söylüyor.

Sistemin, bu yılın sonundan önce Premier Lig tarafından tam olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor, ancak kesin bir tarih belirtilmiyor.

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