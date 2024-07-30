Havacılıkta yeni dönem: Füze motorları insansız hava araçlarına entegre edilecek

Füze motorları İHA'lara entegre edilecek
Savunma Sanayii ve Havacılık alanında sürekli geliştirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Akyay, bu alanda geliştirmeyi hedefledikleri projeyi detaylıca anlattı.
Osman Akyay, "Elimizdeki motorlar kısa ömürlü füze motorlarıdır. Bu motorları üretirken de ilerde ömrü bitince geliştirip başka alanlarda kullanabilmeliyiz demiştik. Motorları bu vizyonla ürettiğimiz için altyapısı da yeniden kullanabilmeye imkan verecek şekilde tasarlandı. Tüm malzemeleri ona göre seçildi.
Elimizdeki motorlar çoklu çalıştırmaya ve uzun ömürlü faaliyet göstermeye hazır durumda. Ufak tefek bazı değişiklikler yaparak füze motorlarımızı insansız hava araçlarında kullanıma uygun hale getiriyoruz. Şu anda bunun çalışmaları devam ediyor. İnşallah en hızlı şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.