Havacılıkta yeni dönem: Füze motorları insansız hava araçlarına entegre edilecek

Tam Boyutta Gör Türkiye, Savunma Sanayii alanında en dikkat çeken ülkelerin başında geliyor. Özellikle uluslararası alanlarda düzenlenen savunma ve havacılık fuarlarında da gözle görülür bir şekilde Türkiye’nin bu alanda ne kadar uzun bir yol kat ettiği gözüküyor.

Füze motorları İHA'lara entegre edilecek

Savunma Sanayii ve Havacılık alanında sürekli geliştirilen projelere bir yenisi daha ekleniyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Akyay, bu alanda geliştirmeyi hedefledikleri projeyi detaylıca anlattı.

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Osman Akyay, "Elimizdeki motorlar kısa ömürlü füze motorlarıdır. Bu motorları üretirken de ilerde ömrü bitince geliştirip başka alanlarda kullanabilmeliyiz demiştik. Motorları bu vizyonla ürettiğimiz için altyapısı da yeniden kullanabilmeye imkan verecek şekilde tasarlandı. Tüm malzemeleri ona göre seçildi.

Elimizdeki motorlar çoklu çalıştırmaya ve uzun ömürlü faaliyet göstermeye hazır durumda. Ufak tefek bazı değişiklikler yaparak füze motorlarımızı insansız hava araçlarında kullanıma uygun hale getiriyoruz. Şu anda bunun çalışmaları devam ediyor. İnşallah en hızlı şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Füze motorları insansız hava araçlarına entegre edilecek