Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara 149 milyon para cezası kesti

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca yılın ilk 7 ayında 927 dosyada aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalara 149 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını belirterek, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Reklam Kurulu mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uygulamıştır." ifadelerini kullandı.

Reklam Kurulu'ndan yılın ilk 7 ayında 149 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun 347 sayılı toplantısında yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1064 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamalar ele alındı. Kamuoyunda indirim marketi olarak bilinen perakende işletmelerin internet siteleri aracılığıyla yaptıkları tanıtım ve mesafeli satış uygulamaları haksız ticari uygulama boyutuyla ele alındı.

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Yapılan incelemeler sonucunda, belirtilen internet sitelerinde ürünleri görmek ve sepete eklemek için üyelik gerektiği ancak satın alma işlemi için ürün stoklarının kontrol edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Üyelik olmasına rağmen en yakın şubede bile ürünün stokta olmadığı belirtildiği için siparişin tamamlanamadığı tespit edildi.

İncelemeler sonucunda, internet sitelerinde tüketicilerin ürünleri görüntülemek ve satın almak için üyelik gerektiği ancak teslimat adresine göre stok bilgilerinin değişebileceği bilgisinin eksik olduğu tespit edildi. Ayrıca ürün fiyatının geçerliliği süresi veya stok sınırı hakkında bilgi verilmediği için tüketicilerin yanıltıldığına karar verildi ve idari yaptırım uygulandı.

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Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara 149 milyon ceza kesti