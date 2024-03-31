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    Füzyon enerjisinde “lityum” ile plazmanın sınırları zorlanıyor

    ABD'deki Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar nükleer füzyonda “lityum” ile plazmanın sınırlarını zorluyor ve daha uzun süreli reaksiyonların kilidi açılıyor.
    Füzyon enerjisinde “lityum” ile plazmanın sınırları zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Çorak ve samanlarla dolu bir arazide bir ateş yaktığınızı hayal edin. Bu yangına kontrolü elden bırakmadan ne kadar yakıt ekleyebilirdiniz?

    ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Princeton Plazma Fiziği Laboratuvarı'ndaki (PPPL) araştırmacılar mecazi anlamda tam bu soruyu sordu. Ekip, soğumaya başlamadan önce plazmanın kenarındaki yüksüz veya nötr parçacıkların maksimum yoğunluğunu belirlemeyi başardı. Bir füzyon plazmasının kenarındaki nötr parçacıklar için maksimum yoğunluğu bilmek oldukça önemli çünkü bu, araştırmacılara füzyon reaksiyonunu nasıl ve ne kadar besleyecekleri konusunda değerli veriler verir. En nihayetinde ise daha kararlı reaksiyonlar için bu bilgiler kullanılabilir.

    Nuclear Fusion'da sonuçları paylaşılan çalışmada Lithium Tokamak Experiment-Beta (LTX-β) adı verilen bir füzyon plazma kabı içindeki deneylerden elde edilen gözlemlere, sayısal simülasyonlara ve analizlere yer veriliyor.

    Lityum tokamak nedir?

    Araştırmacılar genellikle füzyon deneylerinde hidrojen plazmasını tokamak adı verilen çörek şeklindeki kapların içinde tutmak için güçlü manyetik alanlar kullanırlar. Ancak bu tokamaklarda yaklaşımlar farklı olabiliyor. Bazılarında yönlendiriciler için karbon kullanılırken KSTAR gibi olanlarda tungsten kullanılabiliyor. PPPL’deki tokamakı özel kılan şey ise iç duvarlarının neredeyse tamamen lityumla kaplanmış olması.

    Lityum, plazmadan çıkan hidrojen atomlarının çok yüksek bir yüzdesini tuttuğu için duvarın davranışında temel düzeyde bir değişime neden oluyor. Zira lityum olmasaydı reaksiyon esnasında çok daha fazla hidrojen duvarlardan sekerek plazmaya geri dönecekti. Araştırma ekibi, hidrojen için bu düşük geri dönüşüm ortamının plazmanın en uç noktasını sıcak tuttuğunu, plazmayı daha kararlı hale getirdiğini ve daha büyük bir plazma hacmi için alan açtığını bildirdi.

    Lityum tokamak nedir? Tam Boyutta Gör
    Peki buradaki amaç ne? En basit ifadeyle; lityum duvarlar sayesinde daha küçük bir füzyon reaktörü elde etmek ve böylece daha yüksek bir güç yoğunluğuna ulaşmak isteniyor. Nihayetinde bu araştırma, dünyanın ihtiyaç duyduğu uygun maliyetli füzyon güç kaynağına dönüşebilir.

    Araştırma ekibi, yaptıkları testlerde reaktör içindeki plazmanın uç kısmındaki nötr parçacıkların maksimum yoğunluğunu bu kısım daha soğumaya başlamadan önce belirledi. Ekip, bu alandaki plazma yoğunluğunun spesifik bir değerin (1 x 1019 m-3) altında kalması gerektiğini tespit etti. Bu önemli, çünkü LTX-β için ilk kez böyle bir seviye belirleniyor.

    Stabil reaksiyonu sürdürmek

    Lityum tokamakta yakıt iki şekilde eklenebilir: kenardan hidrojen gazı püskürtülerek veya nötr parçacıklar göndererek. Araştırmacılar, gelecekteki füzyon reaktörlerinde füzyonu uzun süre devam ettirecek ve aynı zamanda elektrik şebekesi özelinde pratik hale getirecek kadar enerji üretecek kararlı bir plazma oluşturmak için her iki yöntemi birlikte nasıl kullanabileceklerini araştırıyor.

    Araştırmacılar füzyon reaksiyonunda iç çekirdek ile plazmanın dış kenarındaki sıcaklığı olabildiğinde birbirine yakın ve eş tutmayı amaçlıyor. Böylelikle kararlı bir reaksiyon elde edilebilecek ve reaktörün dengesizleşmesi önlenebilecek.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/lithium-lined-tokamak-fusion-energy https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-4326/ad2ca7#nfad2ca7f9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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