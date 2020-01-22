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    G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu

    G.I. Joe: War on Cobra oyunu clash royale tarzını ve üs kurma stratejisini bir araya getiriyor. Oyunun grafik atmosferi ise biraz daha çizgi film tarzında hazırlanmış.
    9 sa.
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    3
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu
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    Snake Eyes spin-off filmi ile vizyon macerasına devam edecek olan G.I. Joe efsanesi mobil dünyada da hareketli. G.I. Joe: War on Cobra her iki tarafı da strateji tabanlı bir mücadeleye sokuyor.

    G.I. Joe: War on Cobra neler sunuyor?

    G.I. Joe: War on Cobra oyunu clash royale tarzındaki mücadele ile üs kurma stratejisini bir araya getiriyor. Kısa bir eğitim sürecinden sonra G.I. Joe veya Cobra tarafını seçerek oyuna devam ediyorsunuz. Oyun esnasında tarafınızı değiştirdiğinizde ilerlemeleriniz kaybolmuyor.

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    Oyunda bir taraftan üssünüzde çeşitli binalar kurarak gelişiyor ve kaynaklarınızı arttırıyorsunuz. Haritada düşman bölgelere saldırarak ganimetler elde ediyorsunuz. İlerledikçe seviyeniz artıyor, yetenekleriniz ve ekipmanlarınız gelişiyor.

    Düşman unsurlara saldırırken en gelişmiş birimleri ekibe katmanız gerekiyor. Sürükle bırak yaparak birimlerinizi sahaya indiriyorsunuz ve düşman birimleri yok ediyorsunuz. Klanlara katılarak kaynak bulma turnuvalarına girebilir veya PvP karşılaşmalarda dünya çapında şansınızı deneyebilirsiniz.

    G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra D3 Go! Strateji Oyunları Ücretsiz 98M

    G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra G.I. Joe: War On Cobra D3Publisher of America, Inc. Oyunlar Ücretsiz 205.6 MB



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    barkin67 2 sa.
    Bug dolu bir oyun daha
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    renega1 5 sa.
    Oyunda bug var + türkçe değil. Madem reklamını yapıyorsunuz türkçe olsun. Oyun 130mb ama trainer bitince 130mb daha indirmemizi istiyor. Onaylayınca 20mb'lık bir indirme ekranı geliyor bitince mal mal bekliyor bekleme ekranında. Kapatıp açınca 130mb eksik diyor diye o saçma ekrana gönderiyor. ne indirme var ne başka birşey. Buglarla dolu aptal bir oyun boşa indirmeyin

    [image]https://postimg.cc/QBpw5d8J/d9e4bfa7[/image]



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    eaglepaw_1903 5 sa.
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