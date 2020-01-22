G.I. Joe: War on Cobra indirmeye sunuldu

Tam Boyutta Gör

Snake Eyes spin-off filmi ile vizyon macerasına devam edecek olan G.I. Joe efsanesi mobil dünyada da hareketli. G.I. Joe: War on Cobra her iki tarafı da strateji tabanlı bir mücadeleye sokuyor.

G.I. Joe: War on Cobra neler sunuyor?

G.I. Joe: War on Cobra oyunu clash royale tarzındaki mücadele ile üs kurma stratejisini bir araya getiriyor. Kısa bir eğitim sürecinden sonra G.I. Joe veya Cobra tarafını seçerek oyuna devam ediyorsunuz. Oyun esnasında tarafınızı değiştirdiğinizde ilerlemeleriniz kaybolmuyor.

Ayrıca Bkz. "Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu"

İlginizi Çekebilir

UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu

Oyunda bir taraftan üssünüzde çeşitli binalar kurarak gelişiyor ve kaynaklarınızı arttırıyorsunuz. Haritada düşman bölgelere saldırarak ganimetler elde ediyorsunuz. İlerledikçe seviyeniz artıyor, yetenekleriniz ve ekipmanlarınız gelişiyor.

Düşman unsurlara saldırırken en gelişmiş birimleri ekibe katmanız gerekiyor. Sürükle bırak yaparak birimlerinizi sahaya indiriyorsunuz ve düşman birimleri yok ediyorsunuz. Klanlara katılarak kaynak bulma turnuvalarına girebilir veya PvP karşılaşmalarda dünya çapında şansınızı deneyebilirsiniz.

G.I. Joe: War On Cobra D3 Go! Strateji Oyunları Ücretsiz 98M

G.I. Joe: War On Cobra D3Publisher of America, Inc. Oyunlar Ücretsiz 205.6 MB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.