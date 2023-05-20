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    G7 liderlerinden uluslararası yapay zeka çağrısı!

    G7 Liderler Zirvesi bu yıl Japonya’nın başkanlığında Hiroşima kentinde gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek olan zirveden son dönemin gündemi olan yapay zeka hakkında uluslararası çağrı yapıldı.
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    G7 zirvesinden uluslararası yapay zeka çağrısı Tam Boyutta Gör
    Bugün bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri yapay zeka konusunu gündeme taşıdı. Zengin ülkelerde gerçekleştirilen yapay zeka atılımları büyük bir hızla ilerlerken bu endüstrinin son derece düzensiz olması endişe verici bir durum. Bağlayıcı veya etik kurallardan yoksun bir şekilde ilerleyen yapay zeka araştırmaları ciddi toplumsal zararlara neden olabilir. Bu bağlamda G7 liderleri güvenilir yapay zeka (AI) için uluslararası teknik standartların geliştirilmesi ve benimsenmesi çağrısında bulundu.

    G7 zirvesinden yapay zeka çağrısı

    G7 zirvesinden uluslararası yapay zeka çağrısı Tam Boyutta Gör
    Japonya'nın Hiroşima kentinde bir araya gelen G7 liderleri, "güvenilir yapay zekanın ortak vizyon ve hedefine" ulaşma yaklaşımlarının farklılık gösterebileceğini kabul ederken, yaptıkları açıklamada "dijital ekonomi yönetiminin ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda güncellenmeye devam etmesi gerektiğini" belirttiler.

    G7'de temsil edilen Avrupa Birliği'nin bu ay, potansiyel olarak dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka yasasında sona gelmesinin ardından liderlerin bu ortak anlaşması, dikkat çekici olarak nitelendiriliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yapay zeka sistemlerinin, kaynağı ne olursa olsun, doğru, güvenilir, güvenli ve ayrımcı olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    G7 liderleri, ChatGPT uygulaması tarafından popüler hale getirilen üretken yapay zekadan bahsederek "üretken yapay zekanın fırsatlarını ve zorluklarını derhal değerlendirmeleri gerektiğini" söylediler. Hükümet başkanları Cuma günü, bu yılın sonuna kadar fikri mülkiyet hakları ve dezenformasyon gibi üretken yapay zeka araçlarıyla ilgili konuları tartışmak üzere "Hiroşima AI süreci" olarak adlandırılan bir bakanlar forumu oluşturma konusunda anlaştı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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