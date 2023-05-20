G7 liderlerinden uluslararası yapay zeka çağrısı!

G7 zirvesinden yapay zeka çağrısı
G7'de temsil edilen Avrupa Birliği'nin bu ay, potansiyel olarak dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka yasasında sona gelmesinin ardından liderlerin bu ortak anlaşması, dikkat çekici olarak nitelendiriliyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yapay zeka sistemlerinin, kaynağı ne olursa olsun, doğru, güvenilir, güvenli ve ayrımcı olmamasını istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
G7 liderleri, ChatGPT uygulaması tarafından popüler hale getirilen üretken yapay zekadan bahsederek "üretken yapay zekanın fırsatlarını ve zorluklarını derhal değerlendirmeleri gerektiğini" söylediler. Hükümet başkanları Cuma günü, bu yılın sonuna kadar fikri mülkiyet hakları ve dezenformasyon gibi üretken yapay zeka araçlarıyla ilgili konuları tartışmak üzere "Hiroşima AI süreci" olarak adlandırılan bir bakanlar forumu oluşturma konusunda anlaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.