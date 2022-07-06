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    Samsung, odağını katlanabilir telefonlara çeviriyor: Galaxy A ve Galaxy S serileri arka planda kalacak

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının açık arayla lideri Samsung, katlanabilir akıllı telefonlarına daha da çok önem verecek. Samsung, Galaxy S ve A serilerini geri plana atıyor.
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    Galaxy A ve Galaxy S serisi arka plana atılıyor

    Galaxy Z Fold ile katlanabilir akıllı telefon pazarına giren Samsung, geçtiğimiz yıllarda birçok katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtarak dikkat çekmişti. Özellikle Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile ciddi anlamda popülerleşen katlanabilir akıllı telefonlar, Samsung için en önemli mobil yatırım olma yolunda.

    Samsung, Galaxy S ve Galaxy A serisine daha az önem verecek

    The Korea Times’ın haberine göre Samsung, Apple ile yarışmak için katlanabilir akıllı telefonlara daha çok önem verecek. Geçtiğimiz haftalarda, Samsung’un elinde 50 milyon stok fazlası olduğu haberi gelmişti, bunun büyük oranının Galaxy A ve Galaxy S serisi telefonlar olduğu düşünülüyor. Küresel anlamda artan enflasyon da daha çok orta seviye akıllı telefonları etkilediği için Samsung, üst seviye akıllı telefonlara yönelik adımlar atacak.

    Galaxy S 22 Ultra ile ciddi bir başarı kazanan Samsung, büyük ihtimalle Galaxy S Ultra serisine odağını azaltmayacaktır. Ancak artan enflasyon ve Apple’ın üst seviyedeki başarısı Samsung’un orta seviye için yapacağı yatırımları etkileyecek. Samsung’un bir sonraki katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak.

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