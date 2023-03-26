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    Anlık Bildirim

    Galaxy A14 5G için One UI 5.1 yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1'i daha fazla cihaza getiriyor. Küçük yenilikler içeren güncelleme bugün Galaxy A14 5G için yayınlanmaya başladı.
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    Galaxy A14 5G için One UI 5.1 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 güncellemesini eski amiral gemisi ve tepe modellerin ardından orta seviye cihazlara ulaştırmaya başladı. Bugün yeni sürüm, Galaxy A serisinin bütçe modellerinden Galaxy A14 5G için yayınlandı.

     Galaxy A14 5G için One UI 5.1 güncellemesi başladı

    Bilmeyenler için geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy A14 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu bağlamda yeni cihazın, üç büyük Android güncellemesi daha alacağını belirtelim. Bugün erişime açılan One UI 5.1 güncelllemesi ise ''A146BXXU1BWC3''yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

    Samsung, One UI 5.1 takvimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlamadı. Ancak halihazırda Hindistan ve Sri Lanka dahil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kullanıcıların Ayarlar » Yazılım güncellemesi bölümünü takip etmelerinde fayda var diyebiliriz.

    Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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