Galaxy A14 5G için One UI 5.1 yayınlandı

Galaxy A14 5G için One UI 5.1 güncellemesi başladı
Bilmeyenler için geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy A14 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu bağlamda yeni cihazın, üç büyük Android güncellemesi daha alacağını belirtelim. Bugün erişime açılan One UI 5.1 güncelllemesi ise ''A146BXXU1BWC3''yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
Samsung, One UI 5.1 takvimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlamadı. Ancak halihazırda Hindistan ve Sri Lanka dahil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kullanıcıların Ayarlar » Yazılım güncellemesi bölümünü takip etmelerinde fayda var diyebiliriz.
Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)