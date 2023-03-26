Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 güncellemesini eski amiral gemisi ve tepe modellerin ardından orta seviye cihazlara ulaştırmaya başladı. Bugün yeni sürüm, Galaxy A serisinin bütçe modellerinden Galaxy A14 5G için yayınlandı.

Galaxy A14 5G için One UI 5.1 güncellemesi başladı

Bilmeyenler için geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy A14 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Bu bağlamda yeni cihazın, üç büyük Android güncellemesi daha alacağını belirtelim. Bugün erişime açılan One UI 5.1 güncelllemesi ise ''A146BXXU1BWC3''yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Samsung, One UI 5.1 takvimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlamadı. Ancak halihazırda Hindistan ve Sri Lanka dahil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle kullanıcıların Ayarlar » Yazılım güncellemesi bölümünü takip etmelerinde fayda var diyebiliriz.

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Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

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Galaxy A14 5G için One UI 5.1 yayınlandı