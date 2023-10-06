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    Galaxy A15 performans testinden geçti: Neler sunuyor?

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A15 4G, tanıtımdan önce Geekbench'te görünmeye başladı. İşte 4G ve 5G sürümlerinde gelecek telefon hakkında bilinenler... 
    Galaxy A15 performans testinden geçti: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra içinhazırlıklarını sürdüren Samsung, bir yandan giriş ve orta segment telefonlarını da vitrine çıkarmaya devam ediyor. Öyle ki bir süre süredir Galaxy A15 modeline dair sızıntılar duyuyoruz. Bugunse bütçe telefonu, Geekbench platformunda performans testinden geçti. Peki neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Galaxy A15 performans testinden geçti

    Bilmeyenler için Galaxy A15 için daha önce paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümde çıkış yapacağını bizlere gösterdi. Ayrıca düz çerçevelere ve 6,4 inç boyutunda Infinity-U ekrana sahip olacağını öğrendik. 

    Galaxy A15 performans testinden geçti: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Geekbench'ten alınan sızıntıda ise, Galaxy A15 4G'nin ''SM-A155F'' model koduna sahip olacağını görüyoruz. Akıllı telefon, maksimum saat frekansı 2GHz olan sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. Dolayısıyla MediaTek Dimensity 800 yonga setine bakıyor olabiliriz. Ayrıca yeni liste, cihazın 4GB RAM ve Android 14 ile çıkış yapacağını da doğrulamış durumda.

    Skorlara gelirsek, bütçe telefonu Geekbench'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 743 ve 2.005 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu sonuçların Galaxy A14 4G'den önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtelim. Akıllı telefonun fiyatı ve diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak Galaxy A14 4G, 127 dolar fiyat etiketi ile tanıtılmıştı. Dolayısıyla yakın bir fiyatlandırma görebiliriz. Hem Galaxy A14 5G hem de A14 4G'nin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    direksiyon sınavında komisyon yönlendiriyor mu karnımın içinde sanki bişey oynuyor sağır motor nasıl açılır arabanın tek kapısı kilitlenmiyor hepsiburada telefon iade

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