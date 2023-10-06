Galaxy A15 performans testinden geçti: Neler sunuyor?

Galaxy A15 performans testinden geçti
Bilmeyenler için Galaxy A15 için daha önce paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümde çıkış yapacağını bizlere gösterdi. Ayrıca düz çerçevelere ve 6,4 inç boyutunda Infinity-U ekrana sahip olacağını öğrendik.
Skorlara gelirsek, bütçe telefonu Geekbench'in tek ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 743 ve 2.005 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bu sonuçların Galaxy A14 4G'den önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtelim. Akıllı telefonun fiyatı ve diğer özellikleri ise şu an için belirsiz. Ancak Galaxy A14 4G, 127 dolar fiyat etiketi ile tanıtılmıştı. Dolayısıyla yakın bir fiyatlandırma görebiliriz. Hem Galaxy A14 5G hem de A14 4G'nin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.