Samsung, Galaxy S24 işlemcisi Exynos 2400’ü duyurdu: İşte resmi performansı

Yüzde 70 daha hızlı işlemci ve yeni Xclipse 940 GPU
Samsung, Exynos 2400'ün CPU kümesi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak daha önceki söylentiler SoC'nin 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca en yeni yonga setinin şirketin 4nm LPP+ sürecinde üretildiği ve Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun iç aksamlarını besleyen Tensor G3'ü seri üretmek için kullanılan 4nm LPP'ye (Low Power Plus) göre daha iyi güç verimliliği sağladığı da bildiriliyor.
Şirket, etkinlik sırasında RDNA3 tabanlı Xclipse 940 GPU'nun yeteneklerini ve ışın izleme özelliklerini gösteren canlı bir demo sergilendiğini belirtiyor. Herhangi bir rakam verilmese de Samsung, yeni grafik işlemcisinin küresel aydınlatma, yansıma ve gölge oluşturma gibi görsel efektlerde iddialı olduğunu aktarıyor. Ancak Samsung, GPU tarafında ne kadarlık performans kazanımı olduğunu paylaşmadı.
İşlemci ve yapay zeka
Resmi olarak söylenmese de yeni yonga seti muhtemelen gelecek yıl Galaxy S24 serisine güç verecek. Kağıt üzerinde, Exynos 2200 ile arasındaki farklar uçurum gibi görünse de firmanın henüz paylaşmadığı birçok detay var. Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberde Exynos 2400'ün Xclipse 940 GPU'su Snapdragon 8 Gen 2'nin Adreno 740'ına karşı yetersiz kalmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
34 Kişi Okuyor (1 Üye, 33 Misafir) 4 Masaüstü 30 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
960 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung, Galaxy S24 ve