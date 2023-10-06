Samsung, Galaxy S24 işlemcisi Exynos 2400’ü duyurdu: İşte resmi performansı

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Samsung, bu yıl Galaxy S23 serisiyle birlikte bir Exynos varyantı tanıtmadı. Dolayısıyla Galaxy S22 serisi firmanın Exynos kullandığı son premium aile olmuştu. Ancak yaklaşmakta olan Galaxy S24 ile işler tekrardan rayına oturuyor. Exynos 2400, şirketin System LSI Teknoloji Günü sırasında resmen tanıtıldı ve bazı performans rakamları paylaşıldı.

Yüzde 70 daha hızlı işlemci ve yeni Xclipse 940 GPU

Samsung, Exynos 2400'ün CPU kümesi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi, ancak daha önceki söylentiler SoC'nin 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca en yeni yonga setinin şirketin 4nm LPP+ sürecinde üretildiği ve Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun iç aksamlarını besleyen Tensor G3'ü seri üretmek için kullanılan 4nm LPP'ye (Low Power Plus) göre daha iyi güç verimliliği sağladığı da bildiriliyor.

Şirket, etkinlik sırasında RDNA3 tabanlı Xclipse 940 GPU'nun yeteneklerini ve ışın izleme özelliklerini gösteren canlı bir demo sergilendiğini belirtiyor. Herhangi bir rakam verilmese de Samsung, yeni grafik işlemcisinin küresel aydınlatma, yansıma ve gölge oluşturma gibi görsel efektlerde iddialı olduğunu aktarıyor. Ancak Samsung, GPU tarafında ne kadarlık performans kazanımı olduğunu paylaşmadı.

İşlemci ve yapay zeka

Tam Boyutta Gör En büyük performans sıçrayışı ise işlemci kümesi tarafında oluyor. Samsung, Exynos 2400'ün Exynos 2200'e kıyasla bilgi işlemde yüzde 70'lik önemli bir gelişme ve yapay zeka performansında 14,7 kat artış sağlayacağını söylüyor. Samsung ayrıca yaklaşan telefonlar için tasarlanan yeni bir yapay zeka aracını tanıttı ve Exynos 2400 referans kartını kullanarak metinden görüntüye yapay zeka üretimini gösterdi.

Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı açığa çıktı 1 gün önce eklendi

Resmi olarak söylenmese de yeni yonga seti muhtemelen gelecek yıl Galaxy S24 serisine güç verecek. Kağıt üzerinde, Exynos 2200 ile arasındaki farklar uçurum gibi görünse de firmanın henüz paylaşmadığı birçok detay var. Geçtiğimiz gün paylaştığımız bir haberde Exynos 2400'ün Xclipse 940 GPU'su Snapdragon 8 Gen 2'nin Adreno 740'ına karşı yetersiz kalmıştı.

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