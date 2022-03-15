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    Galaxy A33 karşınızda

    Galaxy A33 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos 1200 yonga seti, arka kamerada OIS desteği, 25W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor. 
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    Galaxy A33
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    Samsung’un yeni Galaxy A serisinde orta seviyeye doğru yönelen Galaxy A33 akıllı telefon modeli de tam olarak sızmış durumda. İddialı özellikleri olsa da satış fiyatı bu noktada oldukça belirleyici olacak.

    Galaxy A33 özellikleri ve fiyatı?

    • 6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran
    • Exynos 1200 yonga seti
    • 6GB/128GB
    • 48MP OIS ana sensör
    • 13MP f/2.2 ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 25W hızlı şarj
    • USB Tip-C
    • 379 Avro

    Samsung’un sonraki gün yapacağı tanıtıma hazırlanan Galaxy A33 akıllı telefon modeli şimdiden bazı perakendecilerde listelenmeye başladı. Arka kamerada OIS, 90Hz tazeleme hızı, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensör, 2MP derinlik sensörü, 4k 30fps video kaydı gibi iddialı özellikleri mevcut. Galaxy A33 modeli yanında Galaxy A73 ve Galaxy A53 modelleri de tanıtılacak.

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