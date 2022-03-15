Galaxy A33 karşınızda

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Samsung’un yeni Galaxy A serisinde orta seviyeye doğru yönelen Galaxy A33 akıllı telefon modeli de tam olarak sızmış durumda. İddialı özellikleri olsa da satış fiyatı bu noktada oldukça belirleyici olacak.

Galaxy A33 özellikleri ve fiyatı?

6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran

Exynos 1200 yonga seti

6GB/128GB

48MP OIS ana sensör

13MP f/2.2 ön kamera

5000mAh batarya

25W hızlı şarj

USB Tip-C

379 Avro

Galaxy A53 karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Samsung’un sonraki gün yapacağı tanıtıma hazırlanan Galaxy A33 akıllı telefon modeli şimdiden bazı perakendecilerde listelenmeye başladı. Arka kamerada OIS, 90Hz tazeleme hızı, 8MP ultra geniş, 5MP makro sensör, 2MP derinlik sensörü, 4k 30fps video kaydı gibi iddialı özellikleri mevcut. Galaxy A33 modeli yanında Galaxy A73 ve Galaxy A53 modelleri de tanıtılacak.

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