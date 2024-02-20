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    Galaxy A55 ve A35 için destek sayfaları yayınlandı: İşte özellikleri

    Samsung tarafından Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G'nin destek sayfaları yayınlandı. İşte düz çerçeveler, üçlü kamera ve daha fazlasıyla Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G. 
    Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy A54 ve A34 modellerinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda uzun süredir gündemde olan Galaxy A55 ve A35 5G modellerinin artık resmiyete kavuşması bekleniyor. Son olarak sürpriz bir biçimde her iki modelin destek sayfaları yayınlandı.

    Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı

    Hatırlayanlar olacaktır, hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55'in benzer bir tasarımda tanıtılması bekleniyor. Bu aşamada her iki modele delikli ekran ve Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımı eşlik edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung, yanlışlıkla her iki modelin resmi destek sayfalarını yayınladı. Bu da akıllı telefonların çok yakında vitrine çıkacağını bizlere gösteriyor. 

    Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekrandan destek alacak. Bu kuruluma ise, metal çerçeve ve Exynos 1480 platformu eşlik edecek. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak modelin, IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

    Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Galaxy A35'e gelirsek, Exynos 1380 yonga seti, kırpılmış bir kamera ve ekran tasarımıyla geliyor. Telefonun arka bölümünde 50MP birincil, 2MP makro ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılacağız. Ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6,6 inç AMOLED ekran yer alacak.

    Galaxy A55 5G'de bulunan IP67, şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 gibi detaylar ise bu modelde de korunuyor. Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 12MP geniş açı ve 32MP ön kameraya sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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