Galaxy A55 ve A35 için destek sayfaları yayınlandı: İşte özellikleri

Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı
Hatırlayanlar olacaktır, hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55'in benzer bir tasarımda tanıtılması bekleniyor. Bu aşamada her iki modele delikli ekran ve Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımı eşlik edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung, yanlışlıkla her iki modelin resmi destek sayfalarını yayınladı. Bu da akıllı telefonların çok yakında vitrine çıkacağını bizlere gösteriyor.
Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Galaxy A35'e gelirsek, Exynos 1380 yonga seti, kırpılmış bir kamera ve ekran tasarımıyla geliyor. Telefonun arka bölümünde 50MP birincil, 2MP makro ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılacağız. Ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6,6 inç AMOLED ekran yer alacak.
Galaxy A55 5G'de bulunan IP67, şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 gibi detaylar ise bu modelde de korunuyor. Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 12MP geniş açı ve 32MP ön kameraya sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.