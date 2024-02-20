Galaxy A55 ve A35 için destek sayfaları yayınlandı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy A54 ve A34 modellerinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda uzun süredir gündemde olan Galaxy A55 ve A35 5G modellerinin artık resmiyete kavuşması bekleniyor. Son olarak sürpriz bir biçimde her iki modelin destek sayfaları yayınlandı.

Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı

Hatırlayanlar olacaktır, hem Galaxy A35 hem de Galaxy A55'in benzer bir tasarımda tanıtılması bekleniyor. Bu aşamada her iki modele delikli ekran ve Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımı eşlik edecek. Geçtiğimiz saatlerde ise Samsung, yanlışlıkla her iki modelin resmi destek sayfalarını yayınladı. Bu da akıllı telefonların çok yakında vitrine çıkacağını bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Galaxy A55 5G, ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç OLED ekrandan destek alacak. Bu kuruluma ise, metal çerçeve ve Exynos 1480 platformu eşlik edecek. 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama seçenekleri ile vitrine çıkacak modelin, IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

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Akıllı telefonun kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Galaxy A35'e gelirsek, Exynos 1380 yonga seti, kırpılmış bir kamera ve ekran tasarımıyla geliyor. Telefonun arka bölümünde 50MP birincil, 2MP makro ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılacağız. Ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6,6 inç AMOLED ekran yer alacak.

Galaxy A55 5G'de bulunan IP67, şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 gibi detaylar ise bu modelde de korunuyor. Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 12MP geniş açı ve 32MP ön kameraya sahip olacak.

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Galaxy A55 ve A35 destek sayfaları yayınlandı! İşte özellikleri