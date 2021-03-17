Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Son günlerde sızdırılan bilgilerle yılın en beğenilen Samsung telefonlarından birisi olacağı düşünülen Galaxy A72 nihayet tanıtıldı. Galaxy S20 FE sonrasında Galaxy A72’ye güven tam.

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Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir

Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızı yanında 800 nit parlaklık değeri de dış ortamlarda en iyi görüntü tecrübesini sunuyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

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2+6 Kryo çekirdekli Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile 2 güne kadar kullanım süresi sunan model 25W hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör mevcut. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x yakınlaştırma yapıyor ve yine OIS destekli. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğüne makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Dolby Atmos, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen Bluetooth, IP67 sertifikası gibi özelliklerin olduğu Galaxy A72 modeli 450 Avro seviyesinden başlıyor.

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