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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A72 6.7 inçlik 90Hz ekran, 800 nit parlaklık değeri, Snapdragon 732G yonga seti, 64MP ana sensör, 3x yakınlaştırma, 5000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut.
    17 Mart 2021, 18:25 (2 sa.)
    1,2b
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    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Son günlerde sızdırılan bilgilerle yılın en beğenilen Samsung telefonlarından birisi olacağı düşünülen Galaxy A72 nihayet tanıtıldı. Galaxy S20 FE sonrasında Galaxy A72’ye güven tam.

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    Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

    Galaxy A72 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. 90Hz tazeleme hızı yanında 800 nit parlaklık değeri de dış ortamlarda en iyi görüntü tecrübesini sunuyor. Nokta çentik ile ekran-kasa oranı geliştirilirken parmak izi okuyucu da ekrana entegre.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy A72 yeni amiral gemisi katili olabilir"

    2+6 Kryo çekirdekli Snapdragon 732G yonga setinin güç verdiği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri sunuluyor. 5000mAh kapasiteli batarya ile 2 güne kadar kullanım süresi sunan model 25W hızlı şarj desteğine sahip.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde OIS destekli ana sensör mevcut. 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör 3x yakınlaştırma yapıyor ve yine OIS destekli. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 5MP çözünürlüğüne makro sensör yer alıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Dolby Atmos, aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen Bluetooth, IP67 sertifikası gibi özelliklerin olduğu Galaxy A72 modeli 450 Avro seviyesinden başlıyor.

    Galaxy A72 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    450€ sadece doviz karşılığı 4050 lira yapıyor. Daha bunun vergisi,kari falan derken 6 bin olacak heralde. Geldiği gibi gitsin hemen
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    formula 1 (niyazi ardal) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    1080p 60 fps A72 ve A52 de yine yok .

    5 10 tane kamere koy 1080p 60 fps yi koyma ..

    Var ise ben göremedim ..

    Usb 3 de yok ..

    O yok bu yok ..
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    F Flaperon 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    SD olması sevindirici ama 732g de biraz sönük kalmış. En azından SD 760-775 falan olsa neyse.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kasa tamamen plastik işlemci tırt fiyat şahane. Böyle devam samsung böyle devam
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu samsung smkürür gibi yeni telefon modeli çıkarıyor
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu nasıl bir fiyat Tl karşılıgı zaten 4 bin tl buna yüzde 67 galiba vergi 150 Eurodan ucuz olsaydı ucuzluk vergisi konulucaktı o yok bunlarda galiba bayi karı falan 7-8 bine gelir bu cihaz çok şaçma bir zamanlar amiral gemiler 300-400 bandındaydı
    1 Yanıt Yanıtla
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    Cihat_, (Cihat ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) zdniz
    Samsung Türkiye'ye bu telefonları doğrudan 450 Euro olarak getirmeyecek ki.





    Üst segment Galaxy s20 6000 liraya satılıyor, Samsung bu telefonu büyük ihtimalle 5000-5500 bandına satışa çıkaracaktır.
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu tasarım nedir? Ortada tek delik çok kötü duruyor. Bari simetrik tasarım yapın. Ekmek tahtası gibi telefon yapmayı bırakın işte...
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    A alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda OIS gelmiş.
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    S Sande 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    420 Euro'ya Mi 10S alırım daha iyi, ille de bu işlemci segmentinde telefon alacaksam 250 dolara Redmi Note 10 Pro alırım. 450 Euro bu telefona vermem.
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    450€ sadece doviz karşılığı 4050 lira yapıyor. Daha bunun vergisi,kari falan derken 6 bin olacak heralde. Geldiği gibi gitsin hemen
    Yanıtla +4
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    hayırlı olsun
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    1182 kez okundu.
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