Galaxy M23 ve M33 resmiyet kazandı

Samsung’un orta seviyeye yönelik bu hafta tanıttığı 4 yeni modelden ikisi Galaxy M serisine aitti. Galaxy M23 ve Galaxy M33 dış tasarım olarak benzer bir çizgi izlerken donanım tarafında farklılıklar ortaya çıkıyor. Önceki nesle göre ise AMOLED ekrandan vazgeçilmiş.
Galaxy M23 özellikleri
- 6.6 inç TFT FHD+ ekran
- 8 çekirdekli işlemci (2.2GHz + 1.8GHz)
- 4GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP+8MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- Parmak izi okuyucu
Galaxy M33 özellikleri
- 6.6 inç TFT FHD+ ekran
- 8 çekirdekli işlemci (2.4GHz + 2GHz)
- 6/8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP+5MP+2MP+2MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 6000mAh batarya
- Parmak izi okuyucu
Bu haliyle Galaxy M23 biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaşırken Galaxy M33 ise orta alt seviyede kendisine pazar payı arayacak. Henüz Samsung yeni telefonları ile ilgili fiyat bilgisi paylaşmadı ancak önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..