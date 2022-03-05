Galaxy M23 ve M33 resmiyet kazandı

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Samsung’un orta seviyeye yönelik bu hafta tanıttığı 4 yeni modelden ikisi Galaxy M serisine aitti. Galaxy M23 ve Galaxy M33 dış tasarım olarak benzer bir çizgi izlerken donanım tarafında farklılıklar ortaya çıkıyor. Önceki nesle göre ise AMOLED ekrandan vazgeçilmiş.

Galaxy M23 özellikleri

6.6 inç TFT FHD+ ekran

8 çekirdekli işlemci (2.2GHz + 1.8GHz)

4GB RAM

128GB depolama

50MP+8MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya

Parmak izi okuyucu

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Galaxy M33 özellikleri

6.6 inç TFT FHD+ ekran

8 çekirdekli işlemci (2.4GHz + 2GHz)

6/8GB RAM

128GB depolama

50MP+5MP+2MP+2MP arka kamera

8MP ön kamera

6000mAh batarya

Parmak izi okuyucu

Samsung’dan döküm kampanyası 2 gün önce eklendi

Bu haliyle Galaxy M23 biraz daha giriş seviyesine doğru yaklaşırken Galaxy M33 ise orta alt seviyede kendisine pazar payı arayacak. Henüz Samsung yeni telefonları ile ilgili fiyat bilgisi paylaşmadı ancak önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkması bekleniyor.

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