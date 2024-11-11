One UI 6.1.1'de şikayetler bitmiyor: Dolby Atmos ses sorunu!

One UI 6.1.1 Dolby Atmos ses sorunu neden kaynaklanıyor?
Ses kalitesindeki değişikliğin Dolby tarafından 3.12 sürüme güncellenen Doblo Atmos Library’den kaynaklandığı belirtildi. Güncelleme aslında 360 Audio özelliğini iyileştirmek içindi ancak beklenmedik bir ses sorununu sebebiyet verdi.
Samsung destek, önceki ses ayarlarına alışkın kullanıcıların yeni ses ayarlarını yetersiz bulabileceklerini söyledi. Markanın yazılım destek ekibi de sorunun Dolby’e iletildiğini ve güncellenmiş Dolby Atmos Library yayınlanacağını söyledi.
Güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-one-ui-6-1-1-update-dolby-atmos-audio-degrade/ https://us.community.samsung.com/t5/Galaxy-S-Phones/Dolby-atmos-broken-after-one-ui-6-1-update/td-p/3015216 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über