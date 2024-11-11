One UI 6.1.1'de şikayetler bitmiyor: Dolby Atmos ses sorunu!

Bazı Galaxy S23 kullanıcıları, One UI 6.1.1 güncellemesini yükledikten sonra telefonlarında ses kalitesinin düştüğünü iddia ediyor. Samsung sorunu kabul etti ve üzerinde çalışıyor.