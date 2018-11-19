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Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) fiyatı belli oldu

Samsung Galaxy A9 Türkiye'de ön satışa sunuldu. Samsung Galaxy A9 fiyatı, pek çok amiral gemisi akıllı telefondan daha pahalı. Galaxy A9 özellikleri ve fiyatı haberimizde:
6 ay
10,9b
1
38
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) fiyatı belli oldu
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Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu Samsung Galaxy A9 (2018) ülkemizde ön siparişe sunuldu. Ürünün fiyatı 4299 TL olarak belirlendi.

Orta-üst segmente hitap eden Galaxy A9, pek çok amiral gemisi telefondan pahalı fiyat etiketine sahip. Galaxy S9, Galaxy Note 8 ve Xiaomi Mi 8’den daha pahalıya satılıyor.

Galaxy A9 (2018) özellikleri

Galaxy A9’un arka bölümünde yer alan dört kamera da ayrı yeteneklere sahip. Ana kameraya yardımcı kameralar geniş açı, 2x optik zoom ve derinlik tespiti yeteneklerine sahip.

Telefonun ana kamerası 24 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram açıklığı özelliklerine sahip. Telefoto kamera, 2x optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamera, 120 derece açıyla çekim yapıyor. Derinlik algılayan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera canlı bokeh efekti uygulayabiliyor. Fotoğrafların bokeh şiddeti, çekildikten sonra değiştirilebiliyor. Dört kamera aynı anda çekim yapıp bilgileri tek pikselde toplayabiliyor. Video kaydı yaparken ana kameranın yanında telefoto ve geniş açılı kamera ile de kayıt yapılabiliyor.

Gücünü Snapdragon 660’dan alan Galaxy A9’da 6.3 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Kullanıcılara siyah, pembe ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

Galaxy A9 (2018), 4299 TL’ye ön siparişe açıldı. 3 Aralık tarihinde telefonun dağıtımına başlanacak.


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dencedenceo 6 ay en beğenilen
Isterse uzayli telefonu olsun ama yine de bir telefona 3000 tlden fazlasi verilmez veren de enayidir.
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khytr89 6 ay
çok kısa zamanda hb de falan 2999tl olur
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volkan_kolay 6 ay
YÜRÜ GİT LAN..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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scorpion20 2 ay
konu hortlamış
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programmer_onur 3 ay
Piyasada 128 GB'lik modeli şu an 3200 liraya satılıyor. Düz S8 ile aynı. Sizce A9 daha mantıklı değil mi S8'e göre?
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unlovedman 2 ay programmer_onur
Snapdragon 660
General mobile gm 9 proda var onu almak daha mantikli
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astegon 6 ay
518$ hindistan fiyatı.
Kaynak:https://thenextweb.com/plugged/2018/10/11/samsung-slaps-four-rear-cameras-on-a-phone-because-why-the-hell-not/
Bu vergilerle cihaz felan satılmaz. Kimse de almaz. Ortalama 4 5 yılı bulacak akıllı cihaz kullanımı bu gidişle. yerliler zaten çöp ötesi
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aycibin 6 ay
hadi canım o paraya note8 alınır.delirmiş bunlar
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Xtrud 6 ay
Sonra Türkiye pazarı niye Huawei alıyor diye ağlıyorlar...
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mavizaman 6 ay
samsung zihniyeti apse yapmış
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damn2u 6 ay
Snapdragon 660 chipsetli, çift kameralı ve dxomark'dan +90 puan almış Xiaomi Mi Note 3 geçen sene Türkiye de GG üzerinden 1280 TL gibi bir fiyattan alınabilmişti. Şimdi gel de ondan sonra bu cihaza bu fiyatı vermeye için el versin öyle mi?
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Emin KOÇ 6 ay
Trollüyorlar mı acaba bizleri ? Beyler, bayanlar çevrenizdekileri uyarın almasınlar şunun gibi saçma fiyatlı telefonları
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tugares 6 ay
Vay! Senin 4×4 lük kamera döşemenin fiyatı bu demek ki 😄
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Cute Hentai 6 ay
Samsung seni seviyorumda bu yaptığın resmen dört kamera ile döte getirmek. İyiki ilgimi çeken bir model değil yoksa döte gelmesi vardı. Note 8'den sonra ilgimi çeken birşeyler sun artık mümkünse dörtlü içerik olmasın. Sıradışı yenilikler bekliyorum.
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