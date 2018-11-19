Dört arka kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) fiyatı belli oldu

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Dünyanın dört arka kameralı ilk telefonu Samsung Galaxy A9 (2018) ülkemizde ön siparişe sunuldu. Ürünün fiyatı 4299 TL olarak belirlendi.

Orta-üst segmente hitap eden Galaxy A9, pek çok amiral gemisi telefondan pahalı fiyat etiketine sahip. Galaxy S9, Galaxy Note 8 ve Xiaomi Mi 8’den daha pahalıya satılıyor.

Galaxy A9 (2018) özellikleri

Galaxy A9’un arka bölümünde yer alan dört kamera da ayrı yeteneklere sahip. Ana kameraya yardımcı kameralar geniş açı, 2x optik zoom ve derinlik tespiti yeteneklerine sahip.

Telefonun ana kamerası 24 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram açıklığı özelliklerine sahip. Telefoto kamera, 2x optik zoom yapabiliyor. Geniş açı kamera, 120 derece açıyla çekim yapıyor. Derinlik algılayan kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera canlı bokeh efekti uygulayabiliyor. Fotoğrafların bokeh şiddeti, çekildikten sonra değiştirilebiliyor. Dört kamera aynı anda çekim yapıp bilgileri tek pikselde toplayabiliyor. Video kaydı yaparken ana kameranın yanında telefoto ve geniş açılı kamera ile de kayıt yapılabiliyor.

Gücünü Snapdragon 660’dan alan Galaxy A9’da 6.3 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran bulunuyor. Kullanıcılara siyah, pembe ve mavi renk seçenekleri sunuluyor.

Galaxy A9 (2018), 4299 TL’ye ön siparişe açıldı. 3 Aralık tarihinde telefonun dağıtımına başlanacak.