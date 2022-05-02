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    Samsung Galaxy Buds 2 için yeni renk seçeneği satışa çıktı

    Samsung’un sevilen kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 2, aktif gürültü engelleme ve 360 derece ses gibi birçok özellik sunuyor. Buds 2, şimdi de yeni renk seçeneği ile satışa çıkıyor.
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    Galaxy Buds 2 için yeni renk seçeneği satışa çıktı
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    Samsung’un ağustos ayında tanıttığı Galaxy Buds 2, uygun fiyatına göre sunduğu özellikler ile oldukça beğeniliyor. Aktif gürültü engelleme, 360 derece ses gibi özellikleri barındıran Galaxy Buds 2, yeni renk seçeneğine kavuşuyor.

    Çıkışında siyah, beyaz, zeytin yeşili ve eflatun renkleri ile gelen Buds 2 yeni renk seçeneğine kavuşuyor. Onyx Black seçeneği, metalik bir doku ile geliyor. Standart siyah renge benzeyen Onyx, büyük bir farka sahip. Normalde bütün Buds 2 modelleri, beyaz bir kutuya sahip ancak Onyx Black, kulaklıklar ve kutu dahil tamamen siyah renk ile geliyor. Kulaklık, şimdilik yalnızca Güney Kore’de satışa çıkmış durumda ancak Avrupa’ya da geleceği belirtiliyor. Ayrıca Avrupa çıkış fiyatı standart Buds 2 gibi 150 olmayacak, yalnızca 100 Euro’ya satılacak.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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