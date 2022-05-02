Samsung Galaxy Buds 2 için yeni renk seçeneği satışa çıktı

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Samsung’un ağustos ayında tanıttığı Galaxy Buds 2, uygun fiyatına göre sunduğu özellikler ile oldukça beğeniliyor. Aktif gürültü engelleme, 360 derece ses gibi özellikleri barındıran Galaxy Buds 2, yeni renk seçeneğine kavuşuyor.

Çıkışında siyah, beyaz, zeytin yeşili ve eflatun renkleri ile gelen Buds 2 yeni renk seçeneğine kavuşuyor. Onyx Black seçeneği, metalik bir doku ile geliyor. Standart siyah renge benzeyen Onyx, büyük bir farka sahip. Normalde bütün Buds 2 modelleri, beyaz bir kutuya sahip ancak Onyx Black, kulaklıklar ve kutu dahil tamamen siyah renk ile geliyor. Kulaklık, şimdilik yalnızca Güney Kore’de satışa çıkmış durumda ancak Avrupa’ya da geleceği belirtiliyor. Ayrıca Avrupa çıkış fiyatı standart Buds 2 gibi 150 olmayacak, yalnızca 100 Euro’ya satılacak.

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Galaxy Buds 2 için yeni renk seçeneği satışa çıktı