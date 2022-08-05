Samsung Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: İşte görüntüleri, özellikleri ve fiyatı

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Samsung yakında yeni katlanabilir amiral gemileri Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü tanıtacak. Güney Koreli şirketin 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında birkaç ilgi çekici ürün daha duyurması bekleniyor. Bunlardan biri de Galaxy Buds 2 Pro olacak.

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Winfuture internet sitesi kablosuz kulaklığın görüntülerini paylaştı ve teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler verdi. Aktarılan detaylara göre Galaxy Buds 2 Pro, 360 derece ses desteği sunacak. Ayrıca stüdyo kalitesinde ses vaat ediliyor.

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Galaxy Buds 2 Pro özellikleri

Kablosuz kulaklık için sızdırılan ayrıntılar arasında 10 mm sürücüler, Bluetooth 5.3 desteği, IPx7 sertifikası ve çoklu mikrofon da var. Ayrıca akıllı ses tanıma özelliğinden bahsediliyor. Kullanıcı konuşmaya başladığında şeffaf mod otomatik olarak etkinleştirilecek.

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Galaxy Buds 2 Pro'nun en yüksek ortam gürültüsünün bile bastırabilen yeni bir aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle gelececeği belirtiliyor. Kablosuz kulaklık tek şarjla 8 saatlik kullanım süresi sunarken, şarj kutusu bu süreyi 29 saate kadar çıkarabilecek.

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun gri, mor ve beyaz renk seçenekleri ile 230 euro karşılığında satışa sunulacağı bildiriliyor. Satışlar 26 Ağustos'ta başlayacak.

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Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı