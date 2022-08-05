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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: İşte görüntüleri, özellikleri ve fiyatı

    Samsung önümüzdeki günlerde yeni kablosuz kulaklığını sahneye çıkaracak. Lansmana çok az bir süre kala Galaxy Buds 2 Pro ile ilgili merak edilen çoğu detay netleşti.
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    Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
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    Samsung yakında yeni katlanabilir amiral gemileri Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ü tanıtacak. Güney Koreli şirketin 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında birkaç ilgi çekici ürün daha duyurması bekleniyor. Bunlardan biri de Galaxy Buds 2 Pro olacak.

    Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
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    Winfuture internet sitesi kablosuz kulaklığın görüntülerini paylaştı ve teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler verdi. Aktarılan detaylara göre Galaxy Buds 2 Pro, 360 derece ses desteği sunacak. Ayrıca stüdyo kalitesinde ses vaat ediliyor.

    Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
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    Galaxy Buds 2 Pro özellikleri

    Kablosuz kulaklık için sızdırılan ayrıntılar arasında 10 mm sürücüler, Bluetooth 5.3 desteği, IPx7 sertifikası ve çoklu mikrofon da var. Ayrıca akıllı ses tanıma özelliğinden bahsediliyor. Kullanıcı konuşmaya başladığında şeffaf mod otomatik olarak etkinleştirilecek.

    Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
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    Galaxy Buds 2 Pro'nun en yüksek ortam gürültüsünün bile bastırabilen yeni bir aktif gürültü engelleme (ANC) sistemiyle gelececeği belirtiliyor. Kablosuz kulaklık tek şarjla 8 saatlik kullanım süresi sunarken, şarj kutusu bu süreyi 29 saate kadar çıkarabilecek.

    Galaxy Buds 2 Pro sızdırıldı: Tasarımı, özellikleri ve fiyatı
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    Samsung Galaxy Buds 2 Pro'nun gri, mor ve beyaz renk seçenekleri ile 230 euro karşılığında satışa sunulacağı bildiriliyor. Satışlar 26 Ağustos'ta başlayacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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