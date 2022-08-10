Samsung Galaxy Buds 2 Pro daha iyi ses kalitesi ile geliyor

Samsung’un tam kablosuz kulaklık serisi içerisinde en üst konuma yerleşecek Galaxy Buds 2 Pro modeli tanıtıldı. Özellikle daha iyi ses ve gürültü engelleme konusundaki yetenekleri ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro özellikleri ve fiyatı

Galaxy Buds 2 Pro önceki nesle göre büyük tasarımsal farklılıklar sunmuyor ancak ses tarafında bazı iyileştirmelerle bir adım daha öne çıkıyor. Yüzde 15 civarında küçülen gövde ile kullanıcının kulağına daha rahat oturabiliyor.

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Modelde iki yönlü hoparlör yani woofer ve tweeter’lar ses akışını sağlıyor. 360 derecelik Dolby Atmos yanında 24-bit HiFi ses de en büyük artısı olarak göze çarpıyor. Samsung Seamless Sound ile 16-bit sese göre 256 kat daha zengin sesler elde edilebiliyor.

Üç adet hassas mikrofon daha güçlü gürültü engelleme yapabiliyor. Önceki nesle göre yaklaşık 3 desibel daha fazla gürültü engelleniyor. Ortam seslerini de alabilen kulaklık yeni Ses Algılama özelliği ile konuştuğunuzu algılayarak arka plan seslerini azaltıyor.

IPX7 ile terlemelere karşı dayanıklı olan cihaz ANC ile 5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ise bunu 18 saate çıkarıyor. ANC kapalı ise 8 saat ve 29 saat süreler söz konusu. Bu anlamda önceki nesle göre bir miktar daha iyi denebilir. Bluetooth 5.3 ile cihazlar arasında anlık geçiş yapılabiliyor.

Samsung Android uygulamalarının kullanıldığı cihazlarda ve Samsung televizyonlarda kulaklık tüm fonksiyonlarını sunabiliyor ancak iOS tarafında sadece Bluetooth standart ses aktarımı mümkün olabiliyor. Samsung Galaxy Buds 2 Pro modeli 230$ fiyat etiketi ile satılacak.

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