Galaxy F14 5G ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

Galaxy F14 5G özellikleri
Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy F14 5G, ön tarafında FHD+ (2408x1080) çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli 6,6 inç LCD ekrana sahip olacak. Gücünü ise 6GB RAM ile eşleştirilen 5nm Exynos 1330 yonga setinden alacak telefona Android 13 tabanlı One UI 5.0 eşlik edecek. Bu bilgilerin ışığında yaklaşan modelin, Galaxy M14 5G ile benzer özelliklere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.
Şimdiye kadarki raporlara göre Galaxy F14 5G, 50MP birincil kamera ve 13MP ön kamera ile gelecek. Akıllı telefon, güvenliği ise yan tarafta yer alan parmak izi sensörüden sağlayacak. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 3,5 mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası ve 5G desteği yer alıyor.
Galaxy F14 5G'nin önümüzdeki günlerde Hindistan pazarında tanıtılması bekleniyor. Telefonun Türkiye'deki satış durumu ya da olası fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez