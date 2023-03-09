Galaxy F14 5G ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe odaklı Galaxy F serisi ürün yelpazesini genişletiyor. Bu noktada kısa süre önce Galaxy F04 modelini piyasaya süren marka, ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ailenin yeni üyesi Galaxy F14 5G, Google Play veritabanında görünmeye başladı.

Galaxy F14 5G özellikleri

Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy F14 5G, ön tarafında FHD+ (2408x1080) çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli 6,6 inç LCD ekrana sahip olacak. Gücünü ise 6GB RAM ile eşleştirilen 5nm Exynos 1330 yonga setinden alacak telefona Android 13 tabanlı One UI 5.0 eşlik edecek. Bu bilgilerin ışığında yaklaşan modelin, Galaxy M14 5G ile benzer özelliklere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz.

Şimdiye kadarki raporlara göre Galaxy F14 5G, 50MP birincil kamera ve 13MP ön kamera ile gelecek. Akıllı telefon, güvenliği ise yan tarafta yer alan parmak izi sensörüden sağlayacak. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 3,5 mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası ve 5G desteği yer alıyor.

2022'nin en çok satan telefonları açıklandı! İşte liste 1 gün önce eklendi

Galaxy F14 5G'nin önümüzdeki günlerde Hindistan pazarında tanıtılması bekleniyor. Telefonun Türkiye'deki satış durumu ya da olası fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.