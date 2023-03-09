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    Galaxy F14 5G ufukta göründü: İşte bildiklerimiz

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy F14 5G, kilit özellikleriyle Google Play veritabanında görüntülendi. Peki yeni cihaz beraberinde neler getiriyor? İşte detaylar
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    Galaxy F14 5G ufukta göründü: İşte bildiklerimiz Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe odaklı Galaxy F serisi ürün yelpazesini genişletiyor. Bu noktada kısa süre önce Galaxy F04 modelini piyasaya süren marka, ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi ailenin yeni üyesi Galaxy F14 5G, Google Play veritabanında görünmeye başladı.

    Galaxy F14 5G özellikleri

    Veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy F14 5G, ön tarafında FHD+ (2408x1080) çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli 6,6 inç LCD ekrana sahip olacak. Gücünü ise 6GB RAM ile eşleştirilen 5nm Exynos 1330 yonga setinden alacak telefona Android 13 tabanlı One UI 5.0 eşlik edecek. Bu bilgilerin ışığında yaklaşan modelin, Galaxy M14 5G ile benzer özelliklere ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. 

    Şimdiye kadarki raporlara göre Galaxy F14 5G, 50MP birincil kamera ve 13MP ön kamera ile gelecek. Akıllı telefon, güvenliği ise yan tarafta yer alan parmak izi sensörüden sağlayacak. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil, 3,5 mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası ve 5G desteği yer alıyor. 

    Galaxy F14 5G'nin önümüzdeki günlerde Hindistan pazarında tanıtılması bekleniyor. Telefonun Türkiye'deki satış durumu ya da olası fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 21 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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