Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü

    İlk katlanabilir telefonunu satışa sunan Samsung, ikinci modeli çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung Afrika'nın web sitesinde ortaya çıkan Galaxy Fold 2 daha uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülebilir
    6 gün
    2,2b
    3
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü
    Tam Boyutta Gör

    Samsung kısa bir süre önce Galaxy Fold adlı ilk katlanabilir telefonunu satışa sunmuştu. Güney Koreli şirket şimdiden ikinci modeli sunmak için hazırlıklar yapıyor. Samsung Afrika'nın resmi web sitesinde cihaz için bir destek sayfası yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı"

    Söz konusu sayfada ne yazık katlanabilir telefonun teknik özellikleri ve görüntüsü yer almıyor. Sadece cihazın model numarası (SM-F700F) var. Ancak bu bilgilere dayanarak bazı tahminler yapmak mümkün. Galaxy Fold 2'nin birkaç Afrika ülkesinde piyasaya sürüleceleceğini söyleyebiliriz.

    Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü
    Tam Boyutta Gör

    Daha ucuz olabilir

    Bundan da yeni katlanabilir telefonun öncekinden daha ucuz olabileceği anlamı çıkıyor. Ancak lansman tarihi çok yakın değil. Galaxy Fold 2'nin Şubat sonunda tanıtılacak Galaxy S11'den kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 4 gün
    Çok kalın ve estetikten uzak. Bence boşa zaman harcıyorlar bu modelle.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CoreXXX 5 gün
    afrikada test ediyorlar galiba. safaride bozulmazsa dünyaya açılacak:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mert GFL 6 gün
    Galaxy fold için çabalayan samsungu görünce çok üzülüyorum...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor 5 gün İşlemci dünyasında yeni bir yıldız doğuyor 5 gün Microsoft, geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında, tam ekran modunu test ediyor 5 gün Intel Xeon E-2274G işlemcileri toplatılıyor 5 gün Samsung, LG ve Motorola telefonları, Qualcomm güvenlik açığı riski altında 5 gün NSA izinsiz olarak baz istasyonu verisi toplayamayacak 5 gün Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı 5 gün Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu 5 gün Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti 5 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir 6 gün Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü Sonraki HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz 6 gün Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var 6 gün Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim