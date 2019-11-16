Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü

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Samsung kısa bir süre önce Galaxy Fold adlı ilk katlanabilir telefonunu satışa sunmuştu. Güney Koreli şirket şimdiden ikinci modeli sunmak için hazırlıklar yapıyor. Samsung Afrika'nın resmi web sitesinde cihaz için bir destek sayfası yayınlandı.

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Söz konusu sayfada ne yazık katlanabilir telefonun teknik özellikleri ve görüntüsü yer almıyor. Sadece cihazın model numarası (SM-F700F) var. Ancak bu bilgilere dayanarak bazı tahminler yapmak mümkün. Galaxy Fold 2'nin birkaç Afrika ülkesinde piyasaya sürüleceleceğini söyleyebiliriz.

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Daha ucuz olabilir

Bundan da yeni katlanabilir telefonun öncekinden daha ucuz olabileceği anlamı çıkıyor. Ancak lansman tarihi çok yakın değil. Galaxy Fold 2'nin Şubat sonunda tanıtılacak Galaxy S11'den kısa bir süre sonra duyurulması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.