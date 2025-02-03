Samsung üçe katlanan telefonuna isim belirlemiş olabilir

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Tam Boyutta Gör Huawei’nin piyasaya sürdüğü üçe katlanabilir akıllı telefon modelinin ardından Samsung da Galaxy Unpacked etkinliğinde kendi üçe katlanabilir telefonunun ilk ipuçlarını vermişti. Lansmanda herhgi bir detay verilmese de isminin belli olduğu konuşuluyor.

Samsung Galaxy G Fold geliyor

Güney Koreli kaynaklar üçe katlanabilir telefonun Samsung Galaxy G Fold adını alacağını iddia ediyor. G isimlendirmesinin henüz tam açılımı bilinmiyor ancak Z harfi zaten kullanıldığı için firmanın Galaxy kısaltmasını kullanmış olabileceği tahmin ediliyor.

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6.54 inçlik dış ekrana sahip olan Galaxy G Fold, açıldığında 9.96 inç oluyor. 300 gram ağırlığında olan telefon, açık halde iken Huawei Mate Z modelinden biraz daha kalın. Sene sonuna doğru piyasada olması beklenen model hakkında sonbahar aylarında yeni güncellemeler gelebilir.



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Samsung Galaxy G Fold ismi ortaya çıktı