Samsung üçe katlanan telefonuna isim belirlemiş olabilir

Samsung Galaxy G Fold geliyor
Güney Koreli kaynaklar üçe katlanabilir telefonun Samsung Galaxy G Fold adını alacağını iddia ediyor. G isimlendirmesinin henüz tam açılımı bilinmiyor ancak Z harfi zaten kullanıldığı için firmanın Galaxy kısaltmasını kullanmış olabileceği tahmin ediliyor.
6.54 inçlik dış ekrana sahip olan Galaxy G Fold, açıldığında 9.96 inç oluyor. 300 gram ağırlığında olan telefon, açık halde iken Huawei Mate Z modelinden biraz daha kalın. Sene sonuna doğru piyasada olması beklenen model hakkında sonbahar aylarında yeni güncellemeler gelebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P