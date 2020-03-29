Galaxy M01 sertifika onaylarına devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl Galaxy A ve Galaxy M serilerini 10 numaralı isimlendirme ile başlatan Samsung sonradan biraz daha maliyet düşürerek 01 isimlendirmeye de yer vermeye başladı. Galaxy A01 modelinden sonra Galaxy M01 modeli de yolda.

İlginizi Çekebilir

Samsung’dan kullanıcılarına YouTube Premium hediyesi

Galaxy M01 özellikleri

Galaxy M01 modeli kendi serisi içerisinde şekillenecek zira Galaxy A01 biraz daha küçük bir telefondu. Galaxy M01 modelinde 6.4 inçlik TFT ekran kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte 4+4 formatında aynı Snapdragon 439 yonga setine yer verilecek.

Ayrıca Bkz. "Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı"

3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi şimdilik bilinenler ancak 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi de bölgeye göre yer bulabilir. Yine 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı düşünülüyor.

Ülkemizde de 1000TL bandına kadar ineceğini söyleyebileceğimiz Galaxy M01 modelinin kamera donanımı şimdilik bilinmiyor ancak çift kameralı bir paket daha olası. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler gelecektir.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m01-development-32gb-storage-qualcomm-soc/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.