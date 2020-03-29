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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy M01 sertifika onaylarına devam ediyor

    Giriş seviyesine konumlanacak Galaxy M01 akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 439 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya gibi detayların olması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Galaxy M01 sertifika onaylarına devam ediyor
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    Geçtiğimiz yıl Galaxy A ve Galaxy M serilerini 10 numaralı isimlendirme ile başlatan Samsung sonradan biraz daha maliyet düşürerek 01 isimlendirmeye de yer vermeye başladı. Galaxy A01 modelinden sonra Galaxy M01 modeli de yolda.

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    Galaxy M01 özellikleri

    Galaxy M01 modeli kendi serisi içerisinde şekillenecek zira Galaxy A01 biraz daha küçük bir telefondu. Galaxy M01 modelinde 6.4 inçlik TFT ekran kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte 4+4 formatında aynı Snapdragon 439 yonga setine yer verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy M11 basın görselleri sızdırıldı"

    3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi şimdilik bilinenler ancak 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi de bölgeye göre yer bulabilir. Yine 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı düşünülüyor.

    Ülkemizde de 1000TL bandına kadar ineceğini söyleyebileceğimiz Galaxy M01 modelinin kamera donanımı şimdilik bilinmiyor ancak çift kameralı bir paket daha olası. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler gelecektir.



    https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m01-development-32gb-storage-qualcomm-soc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 2 sa.
    Orta fiyat telefonlar daha çok tercih ediliyor bu bir gerçek. Casper satıyorsa bu hayli hayli satar
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