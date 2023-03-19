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    Anlık Bildirim

    Galaxy M54, Samsung’un destek sayfasında ortaya çıktı

    2023 yılına girmemiz ile birçok yeni akıllı telefon tanıtan Samsung, yakında M serisine de önemli eklemeler yapacak. Bu serinin yeni üyesi Galaxy M54, firmanın destek sayfasında ortaya çıktı.
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    Galaxy M54 Samsung sitesinde ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2023 yılına girmemiz ile yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayan Samsung, Galaxy S ve Galaxy A serilerinde önemli güncellemeler yaptı. Diğer bir orta seviyesi serisi olan Galaxy M de yakında yeni üyelerine kavuşacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy A54’e benzerlik göstermesi beklenen Galaxy M54, Samsung’un destek sitesinde ortaya çıktı.

    Çift sim ve 5G bağlantısına sahip olacak

    Samsung Kolombiya tarafından yayına açılan destek sayfası, Galaxy M54 hakkında bazı bilgileri göz önüne seriyor. M546B kod adı ile gelecek olan cihaz, çift sim desteğine ve 5G bağlantısına sahip olacak. Cihazın görselleri ve donanım özellikleri bu sitede ortaya çıkmasa da sızıntılar sayesinde büyük ölçüde biliniyor.

    Galaxy M54 Samsung sitesinde ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Galaxy M54 5G’nin Galaxy A54’te kullanılan 50MP ana kamera sensörü yerine 108MP bir sensöre sahip olması bekleniyor ancak bu sensörün OIS desteğine sahip olmayabileceği belirtiliyor. Ayrıca Galaxy A54’te kullanılan Gorilla Glass arka panelin M54’te yer almayacağı tahmin ediliyor. Cihazın Exynos 1380 işlemcisinden ve 6/8GB RAM'den güç alması beklenen cihazın 5000mAh bataryaya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 10 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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