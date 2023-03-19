Galaxy M54, Samsung’un destek sayfasında ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2023 yılına girmemiz ile yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayan Samsung, Galaxy S ve Galaxy A serilerinde önemli güncellemeler yaptı. Diğer bir orta seviyesi serisi olan Galaxy M de yakında yeni üyelerine kavuşacak. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Galaxy A54’e benzerlik göstermesi beklenen Galaxy M54, Samsung’un destek sitesinde ortaya çıktı.

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Çift sim ve 5G bağlantısına sahip olacak

Samsung Kolombiya tarafından yayına açılan destek sayfası, Galaxy M54 hakkında bazı bilgileri göz önüne seriyor. M546B kod adı ile gelecek olan cihaz, çift sim desteğine ve 5G bağlantısına sahip olacak. Cihazın görselleri ve donanım özellikleri bu sitede ortaya çıkmasa da sızıntılar sayesinde büyük ölçüde biliniyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy M54 5G’nin Galaxy A54’te kullanılan 50MP ana kamera sensörü yerine 108MP bir sensöre sahip olması bekleniyor ancak bu sensörün OIS desteğine sahip olmayabileceği belirtiliyor. Ayrıca Galaxy A54’te kullanılan Gorilla Glass arka panelin M54’te yer almayacağı tahmin ediliyor. Cihazın Exynos 1380 işlemcisinden ve 6/8GB RAM'den güç alması beklenen cihazın 5000mAh bataryaya ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

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