Galaxy M54, Samsung’un destek sayfasında ortaya çıktı

Çift sim ve 5G bağlantısına sahip olacak
Samsung Kolombiya tarafından yayına açılan destek sayfası, Galaxy M54 hakkında bazı bilgileri göz önüne seriyor. M546B kod adı ile gelecek olan cihaz, çift sim desteğine ve 5G bağlantısına sahip olacak. Cihazın görselleri ve donanım özellikleri bu sitede ortaya çıkmasa da sızıntılar sayesinde büyük ölçüde biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)