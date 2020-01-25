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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 10'a uygun fiyatlı alternatif geliyor: Motorola Edge Plus

    Motorola, stylus kalemle donatılmış Edge Plus isimli yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatla satışa sunulacak cihaz Galaxy Note 10'a alternatif olacak.
    10 sa.
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    5
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 10'a uygun fiyatlı alternatif geliyor: Motorola Edge Plus
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    Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Evan Blass, Motorola'nın Edge Plus isimli bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

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    Stylus kalemle donatılan cihaz, Samsung Galaxy Note10'a uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülecek. Blass ayrıca Motorola Edge Plus'ın tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli bir görsel paylaştı.

    Galaxy Note 10'a uygun fiyatlı alternatif geliyor: Motorola Edge Plus
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    Fiyat etiketi uygun olacak

    Akıllı telefonun ekranında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor. Sağ tarafta ise ses açma/kapama ve güç tuşlarına yer verilmiş.

    Motorola Edge Plus'ın teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak şirketin premium segmenti hedeflemeyeceği ortada. Motorola muhtemelen fiyat etiketini olabildiğince cazip seviyede tutmaya çalışacak.



    http://www.slashleaks.com/l/motorola-new-phone-with-stylus-pen-image-leaked-via-evleaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap 10 sa. en beğenilen
    LG de benzer yoldan geçti. Sonuç hüsran
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    smart1978 42 dk.
    Kalem i malesef kapasitif! Wacom olsa Samsung S-Pen teknoloji anlami var derdim. Gerci rakip olamaz islemcisi dusuk. O yuzdne uygun fiyatli demek yerine dusuk islemcili dandik kalemli desek daha dogru olurdu ...
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    mck94 9 sa.
    Bu telefonu ters yapip kamerayi ve ahizeyi oraya koysalar olmuyo mu?
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    malifural 10 sa.
    motorola önce sar değerini azaltma yoluna giderse daha iyi olur. Note türevi her telefonun gideri var ama uygulamaların kullanışı nasıl olur ?
    Yanıtla +1
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    interwap 10 sa. en beğenilen
    LG de benzer yoldan geçti. Sonuç hüsran
    Yanıtla +5
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    cangunner 10 sa.
    Kalemi zamanında kullandığımız basit styluslar gibi duruyor. Note serisinde ki gibi dijitalleştirilmemiş
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