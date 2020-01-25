Galaxy Note 10'a uygun fiyatlı alternatif geliyor: Motorola Edge Plus

Tam Boyutta Gör

Mobil sektördeki en son gelişmeler hakkında güvenilir bilgiler paylaşan Evan Blass, Motorola'nın Edge Plus isimli bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Samsung açıkladı: Galaxy Note 10'da neden kulaklık girişi yok?

Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor"

Stylus kalemle donatılan cihaz, Samsung Galaxy Note10'a uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürülecek. Blass ayrıca Motorola Edge Plus'ın tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli bir görsel paylaştı.

Tam Boyutta Gör

Fiyat etiketi uygun olacak

Akıllı telefonun ekranında selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir delik bulunuyor. Sağ tarafta ise ses açma/kapama ve güç tuşlarına yer verilmiş.

Motorola Edge Plus'ın teknik özellikleri konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak şirketin premium segmenti hedeflemeyeceği ortada. Motorola muhtemelen fiyat etiketini olabildiğince cazip seviyede tutmaya çalışacak.

http://www.slashleaks.com/l/motorola-new-phone-with-stylus-pen-image-leaked-via-evleaks

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.