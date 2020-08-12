Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon

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Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 bazı hayal kırıklıkları ile tanıtılmış olsa da bazı özellikleri pazarda ilk kez karşımıza çıkıyor. Özellikle Galaxy Note 20 Ultra değişken oranlı tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.

Telefonlarda değişken oran

Galaxy Note 20 Ultra modeli tazeleme oranını dalgalandıracak şekilde optimize edilmiş özel bir OLED ekrana sahip. Telefon pazarında değişken tazeleme hızı sunan ilk OLED ekranın bu olduğu ifade ediliyor.

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Adaptif Frekans olarak adlandırılan OLED teknolojisi tazeleme hızını 120Hz seviyesine çıkarırken ihtiyaç olmayan durumlarda ise azaltıyor. Testlerde hızın 10Hz seviyesine kadar düşürülebildiği görülmüş. Bu durumda enerji tüketimi de yüzde 60 oranında azaltılıyor.

Adaptif hız optimizasyonu tazeleme hızı sunan diğer ekranlara göre yüzde 22 civarında enerji tasarrufu yapmayı başarıyor. Böylece rakipleri kadar yüksek olmasa da enerji tasarrufu açısından avantajlı bir teknoloji ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı"

Samsung sadece kendi telefonlarında OLED ekranlar kullanmıyor. Rakip firmalara da tedarik yapıyor. Son dönemde tazeleme hızı trendi giderek arttığı için üreticiler bu tarz ekranlara ilgi duyacaktır.

https://www.engadget.com/galaxy-note-20-ultra-5g-variable-refresh-rate-031831129.html

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