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    Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon

    Galaxy Note 20 Ultra için geliştirilen özel OLED ekran 120Hz tazeleme hızını senaryoya göre 10Hz seviyesine kadar indirebiliyor ve yüzde 60 enerji tasarrufu sağlıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon
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    Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy Note 20 bazı hayal kırıklıkları ile tanıtılmış olsa da bazı özellikleri pazarda ilk kez karşımıza çıkıyor. Özellikle Galaxy Note 20 Ultra değişken oranlı tazeleme hızı ile dikkat çekiyor.

    Telefonlarda değişken oran

    Galaxy Note 20 Ultra modeli tazeleme oranını dalgalandıracak şekilde optimize edilmiş özel bir OLED ekrana sahip. Telefon pazarında değişken tazeleme hızı sunan ilk OLED ekranın bu olduğu ifade ediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 tanıtıldı! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı"

    Adaptif Frekans olarak adlandırılan OLED teknolojisi tazeleme hızını 120Hz seviyesine çıkarırken ihtiyaç olmayan durumlarda ise azaltıyor. Testlerde hızın 10Hz seviyesine kadar düşürülebildiği görülmüş. Bu durumda enerji tüketimi de yüzde 60 oranında azaltılıyor.

    Adaptif hız optimizasyonu tazeleme hızı sunan diğer ekranlara göre yüzde 22 civarında enerji tasarrufu yapmayı başarıyor. Böylece rakipleri kadar yüksek olmasa da enerji tasarrufu açısından avantajlı bir teknoloji ortaya çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı"

    Samsung sadece kendi telefonlarında OLED ekranlar kullanmıyor. Rakip firmalara da tedarik yapıyor. Son dönemde tazeleme hızı trendi giderek arttığı için üreticiler bu tarz ekranlara ilgi duyacaktır.



    https://www.engadget.com/galaxy-note-20-ultra-5g-variable-refresh-rate-031831129.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 1 hf.
    Harika bir gelişme. Umarım 1Hz'e kadar düşürülür de sabit görüntülerde daha da ekran tasarrufu sağlanır. Özellikle siyah arka planda kitap okumak için çok iyi bir gelişme olmuş.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 hf.
    OnePlus 7 Pro , Değişken ekran tazeleme hızına sahip ilk telefon diye biliyorum.

    60hz ve 90hz arası otomatik geçiş sunuyor
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf.
    Saçma sapan özellik, bunu yapacağına işlemci ve pil ile 120Hz'ik pil götürüsünü dengelemeye uğraş samsung...
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    Samsung'un yaptığı biz beceremedik bununla idare edin demekten başka hiç bir şey değil adaptif felan neredeyse 2 yıllık İpad Pro 120 hz standart veriyor diğer üreticileri zaten saymaya gerek yok malumunuz
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Oyun hastalari OLED teki istemsiz kontrol disi parlaklik dusmelerinden yillardir rahatsiz olanlara bir de bu degisken tazeleme de sorun yapacak :/ .


    Ekran cozunurlugu dusurulmesi de cabasi :/ .
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