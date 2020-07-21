Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak

Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.
Deneyimli yönetici Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilecek lansman kapasmında 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak doğruladı.İlginizi Çekebilir Samsung Galaxy Buds'a Note 10 ile uyumlu yeni renk seçeneği geliyor
Ayrıca Bkz. "Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'"
Tae-Moon Roh "Bu yaz Galaxy Unpacked etkinliğinde beş yeni güçlü cihaz tanıtacağız. Elinizdeki (kulaklarınızdaki veya bileğinizdeki) bu cihazlarla hayatı dolu dolu yaşama gücüne sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Hangi cihazlar sahneye çıkacak?
Son sızıntılar ve söylentiler aşağıda listelenen cihazların tanıtılacağını gösteriyor:
- Galaxy Z Flip 5G
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Note 20 serisi
- Galaxy Watch 3
- Galaxy Buds Live
Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında lanse edeceği yeni cihazlarının görüntüsü kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
https://news.samsung.com/us/tm-roh-steering-mobile-industry-through-the-next-normal-unpacked Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: