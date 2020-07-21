Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak

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Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

Deneyimli yönetici Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilecek lansman kapasmında 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak doğruladı.

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Tae-Moon Roh "Bu yaz Galaxy Unpacked etkinliğinde beş yeni güçlü cihaz tanıtacağız. Elinizdeki (kulaklarınızdaki veya bileğinizdeki) bu cihazlarla hayatı dolu dolu yaşama gücüne sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı.

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Hangi cihazlar sahneye çıkacak?

Son sızıntılar ve söylentiler aşağıda listelenen cihazların tanıtılacağını gösteriyor:

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Note 20 serisi

Galaxy Watch 3

Galaxy Buds Live

Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında lanse edeceği yeni cihazlarının görüntüsü kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

https://news.samsung.com/us/tm-roh-steering-mobile-industry-through-the-next-normal-unpacked

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