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    Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak

    Samsung'un önümüzdeki ay düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacağı yeni ürünler merakla bekleniyor. Samsung Mobile CEO'su 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak doğruladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak
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    Samsung Mobile CEO'su Tae-Moon Roh, önümüzdeki ay gerçekleştirilmesi planlanan Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptı.

    Deneyimli yönetici Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilecek lansman kapasmında 5 yeni cihaz tanıtacaklarını resmi olarak doğruladı.

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    Tae-Moon Roh "Bu yaz Galaxy Unpacked etkinliğinde beş yeni güçlü cihaz tanıtacağız. Elinizdeki (kulaklarınızdaki veya bileğinizdeki) bu cihazlarla hayatı dolu dolu yaşama gücüne sahip olacaksınız" ifadelerini kullandı.

    Samsung 5 Ağustos'ta 5 yeni cihaz tanıtacak
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    Hangi cihazlar sahneye çıkacak?

    Son sızıntılar ve söylentiler aşağıda listelenen cihazların tanıtılacağını gösteriyor:

    • Galaxy Z Flip 5G
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Note 20 serisi
    • Galaxy Watch 3
    • Galaxy Buds Live

    Güney Koreli şirketin etkinlik kapsamında lanse edeceği yeni cihazlarının görüntüsü kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.



    https://news.samsung.com/us/tm-roh-steering-mobile-industry-through-the-next-normal-unpacked Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    selim oğlu (yavuz demir) 6 sa.
    Tabi sağolsun bizim DH miz va r yoksa biz meraktan ölürdük resimleri için ama erkenden öğrendik. Teşekkürler DH.
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