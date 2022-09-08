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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Note 9 için güncelleme desteği bitti

    Android tarafında güncelleme konusunda oldukça ileride olan Samsung, hala Apple’ın oldukça gerisinde. Firma, söz verdiği desteği biten cihazlar için güncelleme desteğini kesmeye devam ediyor.
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    Samsung Galaxy Note 9
    Tam Boyutta Gör

    Samsung, geçtiğimiz yıllarda Android tarafında güncelleme desteği ile dikkat çekse de firma, eski cihazlarını unutmaya devam ediyor. Firma, 2020 öncesi çıkardığı cihazlara büyük güncelleme sözleri vermemişti ve bu sürelerin dolması ile sevilen cihazlar, bir bir güncelleme desteği kaybetmeye devam başladı. Galaxy S9 sonrası şimdi de Galaxy Note 9 güncelleme desteğini yitirdi.

    Galaxy Note 10 Android 13 güncellemesi almayacak

    Ağustos 2018’de tanıtılan ve Android 8.1 ile çıkış yapan Galaxy Note 9, en son Android 10 tabanlı One UI 2.5 güncellemesi almıştı. Daha sonra üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan telefon, artık tamamen güncelleme desteğini kaybetti. Galaxy Note 10 ise artık güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak. Galaxy Note 10, en son Android tabanlı One UI 4 güncellemesi almış olacak ve maalesef Android 13 güncellemesine kavuşmayacak.

    Samsung, çok önemli bir güvenlik açığı olması halinde Galaxy S9 ve Note 9 serisine güncelleme verecektir ancak her iki cihaz için de resmen yolu sonuna gelinmiş oldu.

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    serdarzero 4 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 23 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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