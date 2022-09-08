Samsung Galaxy Note 9 için güncelleme desteği bitti

Tam Boyutta Gör

Samsung, geçtiğimiz yıllarda Android tarafında güncelleme desteği ile dikkat çekse de firma, eski cihazlarını unutmaya devam ediyor. Firma, 2020 öncesi çıkardığı cihazlara büyük güncelleme sözleri vermemişti ve bu sürelerin dolması ile sevilen cihazlar, bir bir güncelleme desteği kaybetmeye devam başladı. Galaxy S9 sonrası şimdi de Galaxy Note 9 güncelleme desteğini yitirdi.

Galaxy S5 Neo’ya kritik güncelleme 2 hf. önce eklendi

Galaxy Note 10 Android 13 güncellemesi almayacak

Ağustos 2018’de tanıtılan ve Android 8.1 ile çıkış yapan Galaxy Note 9, en son Android 10 tabanlı One UI 2.5 güncellemesi almıştı. Daha sonra üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan telefon, artık tamamen güncelleme desteğini kaybetti. Galaxy Note 10 ise artık güvenlik güncellemelerini üç ayda bir alacak. Galaxy Note 10, en son Android tabanlı One UI 4 güncellemesi almış olacak ve maalesef Android 13 güncellemesine kavuşmayacak.

Samsung, çok önemli bir güvenlik açığı olması halinde Galaxy S9 ve Note 9 serisine güncelleme verecektir ancak her iki cihaz için de resmen yolu sonuna gelinmiş oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy Note 9 için yolun sonuna gelindi