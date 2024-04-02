1. Nesil Galaxy Z Flip için yolun sonuna gelindi: Artık güncelleme almayacak

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri olan Samsung, 2020 yılında tanıttığı Galaxy Z Flip’in güncelleme desteğini bitirdi. Firmanın ilk dikey katlanabilir telefonu olan ürün için yolun sonuna gelindi.

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Samsung Galaxy Z Flip artık güncelleme almayacak

2020 yılında Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıtılan Galaxy Z Flip, 2022 yılının sonlarında Android 13 işletim sistemine kavuşmuştu. Android 13, cihaz için yayınlanan son sürüm güncellemesi olsa da Samsung, güvenlik güncellemelerine devam ediyordu ancak nisan ayına girmemiz ile firma, orijinal Galaxy Z Flip için güncelleme desteğini kesti. Acil bir güncelleme olmadıkça Z Flip, Ocak 2024 güvenlik yaması ile hayatına devam edecek.

Samsung, aynı anda tanıttığı Galaxy S20 serisi için ise güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edecek. Ayrıca orijinal Galaxy Z Flip’in 5G versiyonu da bir süre daha güncelleme alacak. Son yıllarda güncelleme desteği ile tebrik edilen firma, Galaxy S21 öncesi tanıttığı cihazların fişini çekmeye devam ediyor.



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Orijinal Galaxy Z Flip artık güncelleme almayacak