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    7 yıllık Galaxy S5 Neo güncelleme aldı

    Samsung’un 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S5 Neo akıllı telefon modeli görülen lüzum üzerine GPS yamasını almaya başladı. Daha pek çok eski modelde sırada. 
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    Galaxy S5 Neo
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    Belirli bir sürenin sonunda mobil cihazlara güncelleme desteği şirket politikaları nedeniyle kesiliyor bununla birlikte kritik durumlarda şirketler çok eski telefonlara da yama gönderebiliyor. Samsung bir süredir GPS yaması ile meşgul.

    Galaxy S5 Neo güncelleme aldı

    2015 dolaylarında piyasaya çıkan Galaxy S5 Neo normalde güncelleme almıyor ancak Galaxy S8 serisini etkileyen GPS hatası görünen o ki çok daha fazla telefona sıçramış. Galaxy S5 Neo yanında Galaxy J7, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ve Galaxy Note 8 modelleri de GPS güncellemesini alıyor.

    Sonraki dalgada ise Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus amiral gemilerine de GPS yaması sunulacak. Böylece firmanın son 7 yıldaki tüm amiral gemileri yamalanmış oluyor. Ayrıca J serisi gibi daha fazla modele de gelebilir. 420MB boyutlarındaki yeni güncelleme, temel olarak cihazların GPS kararlılığına odaklanıyor.

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