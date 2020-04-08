Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı

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Mart güvenlik güncellemesinin ardından Galaxy Note 9'ların ekranı sararmaya başladı. Samsung forumlarına akın eden kullanıcılar yaşadıkları sorunla ilgili çok sayıda şikayet mesajı yazarak şirketten durumu düzeltmesini istedi.

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Sorunun nedeni bilinmiyor ancak Mart güncellemesinden sora ortaya çıktığı için ekrandaki renk bozulmasından bu güncelleme sorumlu tutuluyor. Fakat şu ana kadar Güney Koreli şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

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Sorun yaşayanlar teknik servise yönlendirildi

Forumdaki destek personelleri ise problemin donanımla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için kullanıcılara cihazlarını kargo aracılığıyla teknik servise yollamalarını öneriyor. Ancak söz konusu telefonların çoğu artık garanti kapsamında değil.

Ayrıca koronavirüs yüzünden yetkili servislerin çoğunun çalışmıyor olması konuyu daha da can sıkıcı hale getiriyor. Görünüşe bakılırsa şu an için kullanıcıların Samsung'dan açıklama beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yok.

https://us.community.samsung.com/t5/Note-9/Galaxy-Note-9-Screen-Discoloring-GreenishYellow-color-after/td-p/1186929

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