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    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Note 9 kullanıcıları can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya. Telefonlarının ekranında sararma olduğunu söyleyen çok sayıda kullanıcı Samsung forumlarını mesaj yağmuruna tuttu.
    5 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    2,1b
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    18
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı
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    Mart güvenlik güncellemesinin ardından Galaxy Note 9'ların ekranı sararmaya başladı. Samsung forumlarına akın eden kullanıcılar yaşadıkları sorunla ilgili çok sayıda şikayet mesajı yazarak şirketten durumu düzeltmesini istedi.

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    Sorunun nedeni bilinmiyor ancak Mart güncellemesinden sora ortaya çıktığı için ekrandaki renk bozulmasından bu güncelleme sorumlu tutuluyor. Fakat şu ana kadar Güney Koreli şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı
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    Sorun yaşayanlar teknik servise yönlendirildi

    Forumdaki destek personelleri ise problemin donanımla ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için kullanıcılara cihazlarını kargo aracılığıyla teknik servise yollamalarını öneriyor. Ancak söz konusu telefonların çoğu artık garanti kapsamında değil.

    Ayrıca koronavirüs yüzünden yetkili servislerin çoğunun çalışmıyor olması konuyu daha da can sıkıcı hale getiriyor. Görünüşe bakılırsa şu an için kullanıcıların Samsung'dan açıklama beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yok.



    https://us.community.samsung.com/t5/Note-9/Galaxy-Note-9-Screen-Discoloring-GreenishYellow-color-after/td-p/1186929 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    cem650 (cem ) 1 sa.
    tam zamanında elden çıkardım desene....
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    Naruto45 2 sa.
    sadece sararmamı ekran yanığıda var
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    DangerousRabbit (Ahmet ) 2 sa. Naruto45
    Yanık dediğimiz klasik Amoled sorunu. Olmazsa olmaz. Note 3'te de var, S4'de de. Garantiye verin geçin .
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    hakan985 ( hakan Eker) 3 sa.
    iyi de telefon tanıtılalı 2 sene olmadı nasıl garanti bitiyo onu anlamadım
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    evlbleef 2 sa. yeni yorumcu hakan985
    Yurtdışında resmi garanti 1 yıldır, onun için garantileri dolmuş olabilir.

    Ama güzel bir noktaya değinmişsiniz.

    Haberi direkt çevirip yayınlamışlar galiba, bizim ülkede garantinin 2 yıl olduğunu unutmuşlar.
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    Onurmsq (--- ----) 3 sa.
    hatalar olunca forumlara koşun. hata ve sorun yokken forumlar kuş avlasın. oldu.
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    deoks 3 sa.
    Ama oled ağbiiii
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    khytr89 (Hakan ) 3 sa.
    odin ile downgrade yapsınlar bu kadar mı zor, ayrıca editör, samsung güncelleme verdiyse garantinin dolması söz konusu olamaz çünkü garanti bitmeden güncelleme desteği zaten bitmiş oluyor
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    Zenyxia 2 sa. khytr89
    Bazı sorunlar downgrade yaparak çözülmüyor ayrıca bilmiyor olabilirler Pc yoktur vs. Ayrıca büyük güncelleme almaması güncelleme desteğinin bitmesi anlamına gelmez bu da 2 yıl ile sınırlı kalmaz. Hiç memnun kalmadığım S5 telefonum garantisi bittikten sonra güncelleme almaya devam etmişti.
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    frudi (ferdi istanbul) 4 sa.
    Çok oyun oynamışsınız ondandır 🙃🤩😁
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    evlbleef 4 sa. yeni yorumcu
    Samsung planlı eskitmeyi yanlış anlamış, ekrana eski tüplü TV’lerdeki nostaljik görüntüyü getirmiş.

    Güzel Yeşilçam filmi izlenir bu ekranla.
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    [email protected] (Uğur Doğan) 4 sa.
    Samsung cihazlarda hayatta sorun çıkmaz, kesin kullanıcı hatasıdır :P
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa.
    İnş bizimkine zeval gelmez😀
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    2089 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, galaxy note 9 ve
    3 etiket daha ekran sararma Mobil Teknolojiler
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