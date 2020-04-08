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    Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı

    Apple ürünlerinin tasarımını kopyalamakla suçlanan Xiaomi'nin Apple HomePod'a oldukça benzeyen bir akıllı hoparlör patenti aldığı ortaya çıktı.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı
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    Xiaomi, Apple HomePod'a çok benzeyen bir akıllı hoparlör patenti aldı. Çinli şirket daha önce birçok kez Apple ürünlerinin tasarımını kopyalamakla suçlanmıştı ancak bu durumu pek de sorun etmiyor gibi görünüyor.

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    Söz konusu patent, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (CNIPA) web sitesinde yayınlandı. İçerdiği çizimler Apple'ın akıllı hoparlörüne oldukça benzeyen bir cihazı tarif ediyor.

    Xiaomi, Apple HomePod'a benzeyen bir akıllı hoparlör tasarladı
    Tam Boyutta Gör

    Surround ses deneyimi sunacak

    Gelen bilgilere göre yeni akıllı hoparlör 360 derece surround ses deneyimi sunacak ve cihazla etkileşime girilmesini sağlayan bir dokunmatik yüzey içerecek.

    Muhtemelen hoparlörün üst panelinde hareket tabanlı kontrolleri destekleyen disk şeklinde yuvarlak bir OLED ekran yer alacak. Ayrıca sanal asistan desteği de sunması bekleniyor.

    Şu an için Xiaomi'nin patentlediği akıllı hoparlörle ilgili bilgiler bununla sınırlı. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha detaylı bilgilere sahip olmayı bekliyoruz.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/08/xiaomi-smart-speaker-patent Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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