Galaxy S10 Lite ilk yazılım güncellemesini aldı

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S10 Lite modeli için ilk yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı.

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Kamera iyileştirmeleri sunuyor

Bu güncellemeyle birlikte gelen en büyük gelişme, Super Steady video çekim modunu 2160p çözünürlükte etkinleştirilebilmesi. Galaxy S20 amiral gemilerinde bile Super Steady yalnız 1080p ile kullanılabiliyor. Ancak yakında bu cihazlarda da değişmesi muhtemel. Bir başka yükseltme ise 2160p çözünürlükte video çekimi için eklenen 60 fps desteği olarak belirtilmiş.

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Aslında Galaxy S10 Lite 2160p / 60fps çekim yapabiliyordu ancak Samsung forumlarındaki bazı kullanıcılar bu modun sadece 2160p / 30fps seçeneğinde çalıştığını belirtiyorlardı. Bu güncelleme ile söz konusu hata da düzeltilmiş oluyor. Tüm bunlara ek olarak kameranın görüntü kalitesi ve uygulamasının kararlılığının geliştirildiği de ifade ediliyor.

G770FXXU2ATB2 sürüm numarasına sahip güncellemeyle birlikte artık ekrana gömülü parmak izi tarayıcının, telefonun kilidini daha hızlı açtığını da belirtelim. 1 Şubat güvenlik yaması ile gelen güncellemenin boyutu ise 416 MB.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_lites_first_firmware_update_adds_super_steady_at_4k_other_camera_upgrades-news-41784.php

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