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    Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

    Uzun süredir merakla beklenen uygun fiyatlı amiral gemi modeli Galaxy S10 Lite resmiyet kazandı. 4500MAh kapasiteli batarya, OIS destekli kamera paketi özellikler arasında.
    2 hf.
    4,2b
    1
    30
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Samsung’un amiral gemi serisinin biraz daha altına konumlandıracağı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite saatler önce resmiyet kazandı. İlk olarak Galaxy S10 Lite modelini mercek altına alıyoruz.

    Galaxy S10 Lite özellikleri

    Galaxy S10 Lite modelinde 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Galaxy S10 serisinden ziyade Galaxy S10 Lite modelinin Galaxy A71 ile aynı tasarım çizgilerini paylaştığını görüyoruz.

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    Snapdragon 855 yonga seti sayesinde isminin aksine bir performans sergileyen Galaxy S10 Lite modeli 6GB veya 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Harici kartlarla arttırılabilen depolama belleğinin başka seçeneği bulunmuyor.

    Dörtgen kamera yuvasının içerisinde OIS destekli 48MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. Super Steady Mode özelliği ile birlikte aksiyon sahnelerinde yüksek denge yakalandığı ifade ediliyor. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Çentik içerisinde ise 32MP çözünürlüğünde özçekim sensörü bulunuyor.

    4500mAh kapasiteli bataryaya sahip olan GalaxyS 10 Lite modeli kutudan Android 10 ile çıkıyor. 5G seçeneğinin olmadığı akıllı telefonun fiyatı CES 2020 teknoloji fuarında resmiyet kazanacak.



    https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-note-10-lite-specs-features-price-release-date_id121331 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ***RAMMSTEIN*** 2 hf. en beğenilen
    Haftada bir cihaz çıkarmadan rahat edemeyenlerde bugün.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Galaxy S10e'yi boşuna mı çıkardılar.
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    dr20mouse 2 hf.
    855 varsa iyiymiş.
    Yanıtla +5
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    hadjimurat 2 hf.
    Note 8 in batarya problemi haricinde iki yildir sorunsuz kullaniyorum son guncellemeyide verdi gayet stabil ve akici sikintisiz kullaniyorum 6gb-8gb fazlasi ile yeterli ram icin

    Bence telefonlarinizi 3 yildan asagi kullanmayin o yuzdende hem ram hemde islemci olarak iyi bir cihaz alin hem kullanirken hemde degistirirken uzun omurlu ve makul olsun o yuzden maddi durum diyip sacma sapan cihazlara para vermeyin

    Artik cep telefonlari kolay kolay eskimiyor duzgun kullanildigi takdirde
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    sasa_iliç 2 hf.
    Ekran boyutu biraz daha küçük olsaydı keşke. Onun dışında özellikleri iyi duruyor.
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    Mr. Jingles 2 hf.
    Kullanılan donanımın muadilleri olan cihazların fiyatlarına göre bakacak olursak kaçırılmayacak bir model olmuş.
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    TearsForFears 2 hf.
    Telefon güzel ama 650 euro verene kadar lite alacağına iphone 11 veya s11 i beklersin. Bazı özellikleri biraz daha kısıp, fiyatı düşürüp gerçekten lite denilebilecek bir telefon çıkarmaları lazımdı. Bunlar amiral gemisi gibi donanıma sahip.

    Snapdragon 730 lu iyi kameralı her cihaz işinizi görür bu cihazlar boşa para israfından başka bir şey değil.
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    muratozgulz 2 hf. redbul_540
    Hocam zaten ben s10e kullanıyorum, batarya süresi biraz daha iyi olsa mükemmel telefon ancak batarya üzüyor gerçekten. Artık TR'ye ucuz telefon gelmez. Dolar fiyatını 10la çarpın üstüne de 300-500 ekleyin fiyatlar aşağı yukarı öyle oluyor. Beni heyecanlandıran 765 yongası, hem iyi performans veriyor hem 5G'li. 300-350 dolar bandında kullanan makul bir telefon çıkarsa bu senenin en alınabilir cihazı olabilir. Keşke 5.8 inçlik bi telefona o yongayı 3500 mah bataryayla koysalar da bu şarj işinden kurtulsam. Siz de gönlünüze göre bulursunuz inşallah cihaz hocam.
    Yanıtla +1
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    muratozgulz 2 hf. redbul_540
    Hocam 4kya çok zor. Max düşeceği fiyat artan vergi ve kurla 4800-5000 bandı. Geçen sene s10 serisi tanıtıldığında hem vergi düşüktü hem de kur. Xiaomi mi 10 serisi iyi geliyor gibi, 4 bin seviyelerine daha iyi tercih olabilir snapdragon 865'le.
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    redbul_540 2 hf. muratozgulz
    4 bin seviyelerinde olursa mi 10 çok daha mantıklı olacaktır.Ama Samsung modelleride halen albenili.İyi düşünmek lazım.
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    redbul_540 2 hf.

    4 bin tl seviyelerinde olursa almayı düşünüyorum.Olmazsa Huawei p30 alacağım.

    3 Ay önce meizu note 8 aldım.Bin pişmanım.
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    beter.böcek 2 hf.
    Çıktığından beri S10'da gözüm var ama maddi durum imkân vermiyor , tüm vergiler dahil 5 bin bandından çıkarsa S10e serisini baya gözden çıkarmaları gerekiyor yada piyasadan kaldıracaklar 😃 Yada yada S10e ile S10 arasına konumlandıracaklar ama Samsung'un pek yaptığı bir olay değil. Türkiyeye gelecek mi sanırım o da belirsiz.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Galaxy S10e'yi boşuna mı çıkardılar.
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    dr20mouse 2 hf.
    855 varsa iyiymiş.
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