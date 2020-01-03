Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri

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Samsung’un amiral gemi serisinin biraz daha altına konumlandıracağı Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite saatler önce resmiyet kazandı. İlk olarak Galaxy S10 Lite modelini mercek altına alıyoruz.

Galaxy S10 Lite özellikleri

Galaxy S10 Lite modelinde 6.7 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Galaxy S10 serisinden ziyade Galaxy S10 Lite modelinin Galaxy A71 ile aynı tasarım çizgilerini paylaştığını görüyoruz.

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Snapdragon 855 yonga seti sayesinde isminin aksine bir performans sergileyen Galaxy S10 Lite modeli 6GB veya 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Harici kartlarla arttırılabilen depolama belleğinin başka seçeneği bulunmuyor.

Dörtgen kamera yuvasının içerisinde OIS destekli 48MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. Super Steady Mode özelliği ile birlikte aksiyon sahnelerinde yüksek denge yakalandığı ifade ediliyor. Yanında 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Çentik içerisinde ise 32MP çözünürlüğünde özçekim sensörü bulunuyor.

4500mAh kapasiteli bataryaya sahip olan GalaxyS 10 Lite modeli kutudan Android 10 ile çıkıyor. 5G seçeneğinin olmadığı akıllı telefonun fiyatı CES 2020 teknoloji fuarında resmiyet kazanacak.

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-s10-note-10-lite-specs-features-price-release-date_id121331

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