Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor

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Samsung’un Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite adında iki yeni akıllı telefon modelini piyasaya süreceği neredeyse kesin gibi. İki model gerekli sertifika onaylarını tamamlamak üzere. Sızıntılar da bunu doğruluyor.

Galaxy S10 Lite özellikleri

Tayvan haberleşme kurumundan onay alan Galaxy S10 Lite modeli SM-G770F numarasını taşıyor. Bu model global çift SIM barındıran versiyon olacak. Telefonun ekranında delikli bir çentik tasarımı yer alırken arka kısımda ise Galaxy A71 modelinden hatırlayacağımız bir kamera yuvasına yer verilecek.

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2400 x 1800 piksel çözünürlükte 6.7 inç ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi gibi detayların olacağı Galaxy S10 Lite hemen hemen Galaxy S10e modeli ile aynı kulvarda mücadele edecek.

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Galaxy Note10 Lite özellikleri

Galaxy Note10 Lite modeli de Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı. SM-N770F model numarasına sahip olan cihaz Bluetooth 5.1 teknolojisini barındırıyor. Telefon Note10 Lite SPEN olarak adlandırılmış.

Exynos 9810 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, delikli çentik tasarımı şimdilik bilinen özellikler arasında. Tasarım ise Galaxy S10 Lite ile benzer çizgilere sahip. Farkı ise S-Pen ile gelecek olması. Galaxy A81 olarak belirli bölgelerde pazarlanacak cihazın 800$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Muhtemel tanıtım ise CES 2020 veya MWC 2020 fuarları.

https://www.gizmochina.com/2019/12/14/galaxy-s10-lite-gets-nbtc-certification-and-galaxy-note10-lite-gets-bluetooth-certification/