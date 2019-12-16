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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor

    Gelecek yılın ilk modelleri arasında yer alacak Samsung’un Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite akıllı telefonları farklı kurumlardan sertifikalarını tamamlamak üzere.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor
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    Samsung’un Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite adında iki yeni akıllı telefon modelini piyasaya süreceği neredeyse kesin gibi. İki model gerekli sertifika onaylarını tamamlamak üzere. Sızıntılar da bunu doğruluyor.

    Galaxy S10 Lite özellikleri

    Tayvan haberleşme kurumundan onay alan Galaxy S10 Lite modeli SM-G770F numarasını taşıyor. Bu model global çift SIM barındıran versiyon olacak. Telefonun ekranında delikli bir çentik tasarımı yer alırken arka kısımda ise Galaxy A71 modelinden hatırlayacağımız bir kamera yuvasına yer verilecek.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30 iki ön çentiğe sahip"

    2400 x 1800 piksel çözünürlükte 6.7 inç ekran, Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama kapasitesi gibi detayların olacağı Galaxy S10 Lite hemen hemen Galaxy S10e modeli ile aynı kulvarda mücadele edecek.

    Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite sertifika almaya devam ediyor
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    Galaxy Note10 Lite özellikleri

    Galaxy Note10 Lite modeli de Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı. SM-N770F model numarasına sahip olan cihaz Bluetooth 5.1 teknolojisini barındırıyor. Telefon Note10 Lite SPEN olarak adlandırılmış.

    Exynos 9810 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, delikli çentik tasarımı şimdilik bilinen özellikler arasında. Tasarım ise Galaxy S10 Lite ile benzer çizgilere sahip. Farkı ise S-Pen ile gelecek olması. Galaxy A81 olarak belirli bölgelerde pazarlanacak cihazın 800$ civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Muhtemel tanıtım ise CES 2020 veya MWC 2020 fuarları.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/14/galaxy-s10-lite-gets-nbtc-certification-and-galaxy-note10-lite-gets-bluetooth-certification/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 2 sa.
    Yıl bitti, dökümden artan 855 işlemcileri Lite ile piyasaya sürüyorlar. İşin ilginç tarafı 800$ olması. İşin daha da ilginç tarafı biri 9820 olması gerekirken 9810 [umarım haberde yazım hatası vardır:)] Rakiplerin 2020 yılın başında en kötü ihtimalle 865 işlemcileri o fiyata sürecekler. Acaba DJ Koh neyi görüyordu ben göremiyorum.
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    Spider_hip 4 sa.
    S10 lite ile S10e arasında doğru düzgün hiç bir fark yok gibi? Niye sürekli benzer telefonları farklı isimlerde piyasaya sürüyorlar ki? Milyon tane modeli oldu Samsung'un.
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    Relax Relax 4 sa.
    A serisi zaten oldukça doldu, birde bunlar çıktı.
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