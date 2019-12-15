Redmi K30 iki ön çentiğe sahip

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Xiaomi’nin alt markası Redmi tarafından geçtiğimiz hafta lanse edilen Redmi K30 modeli en uygun fiyatlı 5G telefonu olması açısından ilgi çekiyordu. Telefonun ilk sahipleri ön kamera çentiği ile ilgili bir gariplik fark etti.

Çift çentik

Redmi K30 modeli delikli çentik tasarımına sahip ve çift kamera olduğu için de bu çentik oval olarak tasarlanmış ancak görünüşte. Telefonu ilk deneyenler oval çentik görünümünün arkasına gizlenmiş iki delikli çentik olduğunu ifade ediyor. Redmi bu iki delik arasını yazılım kullanarak siyah arka plan ile kapatmış.

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AMOLED değil de IPS LCD ekran kullandığı için derin siyah renkler oluşturulamıyor. Bu açıdan dikkatli bakıldığında siyah bir arka plan olduğu fark edilebiliyor. Ayarlar kısmında arka plan kaldırarak çift çentik şeklinde de kullanım sağlayanların olduğu ifade ediliyor.

Benzer akıllı telefonlarda genelde tek parça olarak çift çentik tasarımlarına yer veriliyor ancak Redmi muhtemelen maliyeti arttırmak istemedi. Çift çentik tasarımı içerisinde 20MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, Snapdragon 730G yonga seti (5G için Snapdragon 765G), 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri, 4500mAh kapasiteli batarya, 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana sensör gibi özellikleri olan Redmi K30 serisi 227$ başlangıç fiyatına sahip.







https://www.gizmochina.com/2019/12/13/redmi-k30-has-two-separate-punch-holes-on-its-screen/