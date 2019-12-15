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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 iki ön çentiğe sahip

    Yılın en iddialı akıllı telefonlarından birisi haline gelen Redmi K30 modeli öndeki çift delikli çentik tasarımını tek bir alan yerine iki ayrı alana sığdırmayı tercih etmiş.
    4 sa.
    1,1b
    12
    12
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K30 iki ön çentiğe sahip
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    Xiaomi’nin alt markası Redmi tarafından geçtiğimiz hafta lanse edilen Redmi K30 modeli en uygun fiyatlı 5G telefonu olması açısından ilgi çekiyordu. Telefonun ilk sahipleri ön kamera çentiği ile ilgili bir gariplik fark etti.

    Çift çentik

    Redmi K30 modeli delikli çentik tasarımına sahip ve çift kamera olduğu için de bu çentik oval olarak tasarlanmış ancak görünüşte. Telefonu ilk deneyenler oval çentik görünümünün arkasına gizlenmiş iki delikli çentik olduğunu ifade ediyor. Redmi bu iki delik arasını yazılım kullanarak siyah arka plan ile kapatmış.

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    AMOLED değil de IPS LCD ekran kullandığı için derin siyah renkler oluşturulamıyor. Bu açıdan dikkatli bakıldığında siyah bir arka plan olduğu fark edilebiliyor. Ayarlar kısmında arka plan kaldırarak çift çentik şeklinde de kullanım sağlayanların olduğu ifade ediliyor.

    Benzer akıllı telefonlarda genelde tek parça olarak çift çentik tasarımlarına yer veriliyor ancak Redmi muhtemelen maliyeti arttırmak istemedi. Çift çentik tasarımı içerisinde 20MP çözünürlüğünde ana sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

    6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, Snapdragon 730G yonga seti (5G için Snapdragon 765G), 6GB/8GB RAM, 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri, 4500mAh kapasiteli batarya, 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana sensör gibi özellikleri olan Redmi K30 serisi 227$ başlangıç fiyatına sahip.





    https://www.gizmochina.com/2019/12/13/redmi-k30-has-two-separate-punch-holes-on-its-screen/ Yorum Yaz
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    Relax Relax 4 sa. en beğenilen
    Şu cihaz 120 Hz İps lcd olacağına, 60 Hz amoled panel ile gelse çok daha güzel olurdu.
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    gcb1903 16 dk.
    Süper orta sınıfın yıldızı 9t (k20) tasarım olarak çok daha iyi. Çentikten nefret eden ben gibiler için 9t gibi modeller gelir umarım.
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    bjkyener 1 sa.
    Mi 9T nin ekranı gibi 700 nit amoled olsaydı daha iyi olurdu

    120 hz ıps ile çocukları kandırırlar kamera dışında Mi 9T her bakımdan daha iyi

    Redmi K30 fiyatı 1900 - 2000 tl civarında olur

    221 usd ile Meizu 16Xs (235 usd - 1700 tl meizu türkiye garantili) den ucuz telefon

    Bir telefonda hz artarsa renk kalitesi düşer aynı monitörlerde olduğu gibi

    Bu kaçıncı Xiaomi ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyuyor cihaza eski işlemci Snapdragon 730 koymuşlar

    Xiaomi Mi 9T de Snapdragon 730 var

    60-120 hz satış politikası albenisi yok fiyat ucuz olursa alınabilir
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    taylan4225 1 sa.
    amoled kullanılmaması çok kötü olmuş. 120 hz paneli ne yapayım ben
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    powertr06 2 sa.
    Komple olmasındansa böyle çok daha iyi gözüküyor bence.
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    HanDar05 2 sa.
    Yazılım ile yukarısı komple karartılıp simetrik bir görüntü sağlanabiliyorsa bir önemi yok bence tek veya çift çentik olmasının
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    rakanishu 3 sa.
    9T'nin beğenilen özelliklerinden vazgeçilmesi kötü olmuş. Orta seviyenin referans modeliydi oysa ki...
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    Relax Relax 4 sa. en beğenilen
    Şu cihaz 120 Hz İps lcd olacağına, 60 Hz amoled panel ile gelse çok daha güzel olurdu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Kuantum34 4 sa. Relax Relax
    120 hz ekran kullanmış olsaydın bu yorumu yapmazdın.
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