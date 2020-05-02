Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S20 modellerinin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle kullanıcılar daha düşük fiyatlı olan Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy M31 gibi telefonlara yöneldi. Fiyatlarının yakın olması nedeniyle Galaxy S10 Lite ile Galaxy Note 10 Lite arasında kararsız kalan müşteriler oluyor. Bu iki Samsung telefon modelini karşılaştırıyoruz.

Galaxy S10 Lite’ın farklılıkları

Samsung Galaxy S10 Lite, çok daha güçlü bir işlemciye sahip. 2019’un tepe model telefonlarında ve Galaxy S10’un ABD’de satılan versiyonunda kullanılan Snapgragon 855 yonga setine yer veriliyor. Ekranı 1080p çözünürlüğünde olduğu için oyunlarda üst düzey performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Snapdragon 855’in getirisi olarak S10 Lite’da 45W hızlı şarj teknolojisi var. Note 10 Lite ile aynı büyüklükte bataryaya sahip olmasına rağmen daha hızlı bir şekilde doluyor. Galaxy S10 Lite’da HDR10+ destekleyen Super AMOLED Plus kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir

Galaxy M31 ülkemizde satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Üçlü arka kameralı Galaxy S10 Lite’ın ana kamerası 48 MP (f/2.0) çözünürlüğünde. Ana kamera, Galaxy Note 10 Lite’a göre daha detaylı çekim yapıyor. İkinci kamera ultra geniş açılı çekim yapıyor. 12 MP çözünürlüğünde. Üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğünde, makro çekimlerde kullanılıyor. Super Steady OIS desteği sayesinde video kaydında daha az sarsılıyor. S10 Lite’da telefoto kamera olmadığı için zoomlu çekimlerde geride kalıyor.

Galaxy Note 10 Lite’ın farklılıkları

Galaxy Note 10 Lite, S Pen kalemi destekliyor. Kulaklık girişi barındırıyor. Telefonun en büyük eksisi, sahip olduğu yonga seti. Galaxy S9’larda kullanılan 2 yıllık Exynos 9810 yonga setinden güç alıyor. Performans olarak Galaxy S10 Lite’ın gerisinde. 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tam Boyutta Gör

Üçlü arka kamerası bulunan Galaxy Note 10 Lite’ın ana kamerası 12 MP (f/1.7) çözünürlüğünde. Ultra geniş açılı kamerası 12 MP, tele foto kamerası 12 MP çözünürlüğe sahip. 2x optik zoom yapıyor.

Tam Boyutta Gör

Ortak özellikler

İki telefon modelinde de 6.7 inç çözünürlüğünde, FHD+, nokta çentikli ekran bulunuyor. Ekran altından parmak izi okuma teknolojisi var. Ön yüzey cam, arka yüzey plastik. 4500 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. 8 GB RAM ve 128 GB hafıza özellikleri de ortak. Ön kamera 32 MP çözünürlüğünde ve HDR çekim yapıyor.

Görüldüğü üzere S Pen ve kulaklık çıkışı sizin için kritik öneme sahip değilse Galaxy S10 Lite daha fazla özellik sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.