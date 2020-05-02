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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması

    Samsung'un tepe modellerinin kırpılmış versiyonu olan Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite modelleri fiyat indirimleriyle beraber yeniden gündeme geldi. Bu yazımızda iki modeli karşılaştırdık.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması
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    Samsung Galaxy S20 modellerinin fiyatlarının pahalı olması nedeniyle kullanıcılar daha düşük fiyatlı olan Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy M31 gibi telefonlara yöneldi. Fiyatlarının yakın olması nedeniyle Galaxy S10 Lite ile Galaxy Note 10 Lite arasında kararsız kalan müşteriler oluyor. Bu iki Samsung telefon modelini karşılaştırıyoruz.

    Galaxy S10 Lite’ın farklılıkları

    Samsung Galaxy S10 Lite, çok daha güçlü bir işlemciye sahip. 2019’un tepe model telefonlarında ve Galaxy S10’un ABD’de satılan versiyonunda kullanılan Snapgragon 855 yonga setine yer veriliyor. Ekranı 1080p çözünürlüğünde olduğu için oyunlarda üst düzey performans sunuyor.

    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması
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    Snapdragon 855’in getirisi olarak S10 Lite’da 45W hızlı şarj teknolojisi var. Note 10 Lite ile aynı büyüklükte bataryaya sahip olmasına rağmen daha hızlı bir şekilde doluyor. Galaxy S10 Lite’da HDR10+ destekleyen Super AMOLED Plus kullanılıyor.

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    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması
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    Üçlü arka kameralı Galaxy S10 Lite’ın ana kamerası 48 MP (f/2.0) çözünürlüğünde. Ana kamera, Galaxy Note 10 Lite’a göre daha detaylı çekim yapıyor. İkinci kamera ultra geniş açılı çekim yapıyor. 12 MP çözünürlüğünde. Üçüncü kamera ise 5 MP çözünürlüğünde, makro çekimlerde kullanılıyor. Super Steady OIS desteği sayesinde video kaydında daha az sarsılıyor. S10 Lite’da telefoto kamera olmadığı için zoomlu çekimlerde geride kalıyor.

    Galaxy Note 10 Lite’ın farklılıkları

    Galaxy Note 10 Lite, S Pen kalemi destekliyor. Kulaklık girişi barındırıyor. Telefonun en büyük eksisi, sahip olduğu yonga seti. Galaxy S9’larda kullanılan 2 yıllık Exynos 9810 yonga setinden güç alıyor. Performans olarak Galaxy S10 Lite’ın gerisinde. 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması
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    Üçlü arka kamerası bulunan Galaxy Note 10 Lite’ın ana kamerası 12 MP (f/1.7) çözünürlüğünde. Ultra geniş açılı kamerası 12 MP, tele foto kamerası 12 MP çözünürlüğe sahip. 2x optik zoom yapıyor.

    Galaxy S10 Lite vs. Galaxy Note 10 Lite karşılaştırması
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    Ortak özellikler

    İki telefon modelinde de 6.7 inç çözünürlüğünde, FHD+, nokta çentikli ekran bulunuyor. Ekran altından parmak izi okuma teknolojisi var. Ön yüzey cam, arka yüzey plastik. 4500 mAh büyüklüğünde bataryaya yer veriliyor. 8 GB RAM ve 128 GB hafıza özellikleri de ortak. Ön kamera 32 MP çözünürlüğünde ve HDR çekim yapıyor.

    Görüldüğü üzere S Pen ve kulaklık çıkışı sizin için kritik öneme sahip değilse Galaxy S10 Lite daha fazla özellik sunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. en beğenilen
    Ortak özellikler: Güncelleme alıp almayacakları meçhul
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 hf. esmerbuyucu
    Öncelikle şimdi reklamlar. bu posta reklam yazmamaları enteresan neyse;

    Samsung bütün cihazlarına 2 sene temel yazılım güncellemesi getiriyor. Bu 2 cihaz da android 10 ile geliyor yani android 12 yi kesin alırlar. Birçok çinli firma bırakın 2 temel güncellemeyi 1 güncelleme bile vermiyor bazı cihazlarına.

    Ama samsung yazılım konusunda en azından S ve note serisi için en az 4 yıl yazılım desteği vermesi gerekir. Çünkü 1500-3500 lira arası satılan a veya m serisi telefonlar 2 sene güncelleme alıyor. 8 10 bin liraya satılan s ve note seriside 2 sene güncelleme alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 hf. esmerbuyucu
    Öncelikle şimdi reklamlar. bu posta reklam yazmamaları enteresan neyse;

    Samsung bütün cihazlarına 2 sene temel yazılım güncellemesi getiriyor. Bu 2 cihaz da android 10 ile geliyor yani android 12 yi kesin alırlar. Birçok çinli firma bırakın 2 temel güncellemeyi 1 güncelleme bile vermiyor bazı cihazlarına.

    Ama samsung yazılım konusunda en azından S ve note serisi için en az 4 yıl yazılım desteği vermesi gerekir. Çünkü 1500-3500 lira arası satılan a veya m serisi telefonlar 2 sene güncelleme alıyor. 8 10 bin liraya satılan s ve note seriside 2 sene güncelleme alıyor.
    Öncelikle şimdi reklamlar. bu posta reklam yazmamaları enteresan neyse; Samsung bütün cihazlarına 2 sene temel yazılım güncellemesi getiriyor. Bu 2 cihaz...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Unknownuser87442 1 hf. CyberDiamond
    S10 lite tüm dünyada güncelleme alırken Türkiye'de almadı
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    pop-up (yağmur özyağcılar) 1 hf.
    telefonu alırsın seneye güncelleme almaz üretimi kalkar satışları durur işte böyle bir şey samsung
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    veteriner69 1 hf.
    Note 10 Lite kullanıyorum çok memnunum.
    Kötü yanları:
    - Önceki Note 7 FE'nin 2 K ekranı bundan daha iyiydi.
    - Hoparlör sesi çok yüksek ama kalitesi vasat.Mono hoparlör
    - Ekrandan parmak izi okuyucu hızı vasat.
    - IP68 sertifikası yok.

    İyi yanları:
    - Pili 2 gün gidiyor
    - S Pen i var
    - Kulakıktan ses kalitesi çok iyi
    - 3.5 kulaklık girişi var.
    - Radyosu var.
    - Kamerası iyi, Gece çekimi çok iyi
    -8 Gb Ram 128gb Rom yeterli + Jafıza kartı desteği ve çift hat var.
    - En son 2. büyük güncellemesini aldı, 1 Nisan 2020 güncellemesi, kameraya da ek özellikler geldi.
    - Beyaz rengin görünüşü çok güzel.

    İşlemcisine takılmayın herşeye yetiyor.
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    Estonya Feribotu (Emre Kaptan) 1 hf.
    Lite deyince basit bir şey gibi geliyor akla ama en başta sd855 hatırına bile alınır. Şahsen bu fiyata çıkmış bir Samsung sever olsam ilk tercihim olurdu.
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    napolyon94 1 hf.
    Bir tomar para verip, elinize geçen Lite bir telefon. İsimlendirme falso bir kere, ozellikleri nere ismi nere?
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Ortak ozellikleri ikisi de alinmayacak cihazlar olmalaridir :) .
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. en beğenilen
    Ortak özellikler: Güncelleme alıp almayacakları meçhul
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 hf. esmerbuyucu
    Öncelikle şimdi reklamlar. bu posta reklam yazmamaları enteresan neyse;

    Samsung bütün cihazlarına 2 sene temel yazılım güncellemesi getiriyor. Bu 2 cihaz da android 10 ile geliyor yani android 12 yi kesin alırlar. Birçok çinli firma bırakın 2 temel güncellemeyi 1 güncelleme bile vermiyor bazı cihazlarına.

    Ama samsung yazılım konusunda en azından S ve note serisi için en az 4 yıl yazılım desteği vermesi gerekir. Çünkü 1500-3500 lira arası satılan a veya m serisi telefonlar 2 sene güncelleme alıyor. 8 10 bin liraya satılan s ve note seriside 2 sene güncelleme alıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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