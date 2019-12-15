Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak

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Yayınlanan yeni raporlara göre FedEx ve UPS gibi kargo devleri Amazon tarafından ciddi bir tehdit altında. E-ticaret devinin birkaç yıl içinde bu iki şirketi de geçeceği belirtiliyor.

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Rakip şirketler için alarm çalıyor

CNBC tarafından yayınlanan Morgan Stanley raporlarına göre, analistler Amazon'un bünyesindeki Amazon Logistics şirketinin ABD genelindeki kargo pazarında UPS ve FedEx’i geride bırakacağını belirtiyorlar. Jeff Bezos liderliğindeki şirket şehiriçi teslimatları kendisi yapıyor ve sadece kırsal bölgelerdeki müşterileri için üçüncü taraf kargo şirketleriyle çalışıyor. Amazon Logistics yılda 2.5 milyar paket teslim ederken, FedEx'in 3 milyar ve UPS'in ise 4.7 milyar paket teslimatı yaptığı belirtilmiş.

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Analistlere göre Amazon'un kargo teslimatları 2022 yılına kadar yılda 6.5 milyar seviyesine ulaşacak. Bu da UPS, FedEx ve ABD Posta Servisi için 65 milyar dolarlık büyük bir kayıp anlamına geliyor. Ayrıca Amazon'un 100 kargo jeti için 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptığı da geçtiğimiz günlerde şirket patronu Jeff Bezos tarafından açıklanmıştı.

https://www.thehindu.com/business/Industry/amazon-may-overtake-ups-and-fedex-delivers-over-25-billion-packages-a-year-in-the-us/article30305079.ece