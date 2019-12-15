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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak

    E-ticaret devi Amazon, kargolarının yüzde 50'sini kendisi teslim ediyor ve analistlerin yayınladığı yeni raporlar, şirketin FedEx ve UPS gibi lojistik şirketlerini geride bırakacağını gösteriyor.
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    Zamazingo
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak
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    Yayınlanan yeni raporlara göre FedEx ve UPS gibi kargo devleri Amazon tarafından ciddi bir tehdit altında. E-ticaret devinin birkaç yıl içinde bu iki şirketi de geçeceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Twitter yeni erişebilirlik özelliğini duyurdu"

    Rakip şirketler için alarm çalıyor

    CNBC tarafından yayınlanan Morgan Stanley raporlarına göre, analistler Amazon'un bünyesindeki Amazon Logistics şirketinin ABD genelindeki kargo pazarında UPS ve FedEx’i geride bırakacağını belirtiyorlar. Jeff Bezos liderliğindeki şirket şehiriçi teslimatları kendisi yapıyor ve sadece kırsal bölgelerdeki müşterileri için üçüncü taraf kargo şirketleriyle çalışıyor. Amazon Logistics yılda 2.5 milyar paket teslim ederken, FedEx'in 3 milyar ve UPS'in ise 4.7 milyar paket teslimatı yaptığı belirtilmiş.

    Amazon'un kargo şirketi, yakında FedEx ve UPS gibi devleri sollayacak
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    Analistlere göre Amazon'un kargo teslimatları 2022 yılına kadar yılda 6.5 milyar seviyesine ulaşacak. Bu da UPS, FedEx ve ABD Posta Servisi için 65 milyar dolarlık büyük bir kayıp anlamına geliyor. Ayrıca Amazon'un 100 kargo jeti için 1.5 milyar dolarlık yatırım yaptığı da geçtiğimiz günlerde şirket patronu Jeff Bezos tarafından açıklanmıştı.



    https://www.thehindu.com/business/Industry/amazon-may-overtake-ups-and-fedex-delivers-over-25-billion-packages-a-year-in-the-us/article30305079.ece Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap 4 dk.
    Ülkemizde de sanırım Hepsiburada'nın kendi kargo hizmeti mevcut.
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