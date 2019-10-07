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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, iPhone 11 serisiyle rekabet edecek yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S11'i Şubat ayına yetiştirmek için çalışıyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir
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    Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, yeni nesil iPhone modellerini piyasaya sürdü ve en büyük rakibi olan Samsung da, iPhone 11 serisiyle rekabet edecek olan Galaxy S11 modellerini piyasaya sürmek için var gücüyle çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Instagram'a yorum kısıtlama özelliği geliyor"

    Note serisinin özelliklerini alabilir

    Galaxy S11 modellerinin özellikleri şu an için belli olmasa da, SamMobile bu amiral gemisi modellerinin çıkış tarihi ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştılar. Habere göre Samsung, iPhone 11'in rakibi olacak Galaxy S11 modellerini Şubat ayının üçüncü haftasında görücüye çıkaracak. Söylentilere bakılırsa bu tarihin 18 Şubat olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Samsung'un tipik olarak, Galaxy S modellerini Şubat ayının ikinci yarısında tanıttığı ve Mart ayının başlarında da piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, bu tarihin sürpriz olmadığını belirtebiliriz.

    Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir
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    Yeni nesil Galaxy S modeliyle birlikte kullanıcılara sunulabilecek değişiklikleri konuşmak için henüz çok erken olsa da, Samsung'un Galaxy S serisine, Note serisininin özelliklerini dedahil edebileceğine dair bir söylenti mevcut. Bu durumda akla gelen ilk şey ise Galaxy S modellerinden birinin, Note serisinde olduğu gibi kalemle gelebilecek olması. Bunun dışında şirketin Galaxy S serisi ile ilgili nasıl planları olduğunu ise önümüzdeki haftlarda göreceğiz.



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s11-launch-event-third-week-of-february/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Silent Guardian 4 gün en beğenilen
    Yazacaklarıma Fanboylar kızacak ama yeni iPhonelar çıkmadan evvel S10+ almayı düşünüyordum. iPhone 11 çıktı işler değişti. iPhone 11’den sonra şapkadan tavşan çıkarmaları lazım.
    S10+’ın fiyat olarak rakibi iPhone 11 Pro ama iPhone 11 ile kıyaslayalım biz yine de.
    S10+: 999 dolar
    iPhone 11: 699 dolar
    Ekran konusunda S10+ daha iyi bu net bir gerçek. Ama diğer kısımlara bakıyoruz:
    iPhone 11’in işlemcisi, S10+’tan bayağı güçlü. (Benchmarklar)
    Kamera başarımı daha iyi. (Dxomark, Consumerreports, editör yorumları)
    Pil konusunda S10 serisi ortalama 11 saat Web browsing sunuyor, iPhone 11 ise 15 saat. (Gsmarena testleri)
    Yazılım desteği olarak Apple gerçeği var
    Teknik serviste de Apple gerçeği var.
    S11’de iyi şeyler yapması lazım Samsung’un.
    Yazacaklarıma Fanboylar kızacak ama yeni iPhonelar çıkmadan evvel S10+ almayı düşünüyordum. iPhone 11 çıktı işler değişti. iPhone 11’den sonra şapkadan tavşan ...
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    DH Misafiri 3 gün
    S serisine niye kalem gelsin ne alakasi var
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    Silent Guardian 4 gün en beğenilen
    Yazacaklarıma Fanboylar kızacak ama yeni iPhonelar çıkmadan evvel S10+ almayı düşünüyordum. iPhone 11 çıktı işler değişti. iPhone 11’den sonra şapkadan tavşan çıkarmaları lazım.
    S10+’ın fiyat olarak rakibi iPhone 11 Pro ama iPhone 11 ile kıyaslayalım biz yine de.
    S10+: 999 dolar
    iPhone 11: 699 dolar
    Ekran konusunda S10+ daha iyi bu net bir gerçek. Ama diğer kısımlara bakıyoruz:
    iPhone 11’in işlemcisi, S10+’tan bayağı güçlü. (Benchmarklar)
    Kamera başarımı daha iyi. (Dxomark, Consumerreports, editör yorumları)
    Pil konusunda S10 serisi ortalama 11 saat Web browsing sunuyor, iPhone 11 ise 15 saat. (Gsmarena testleri)
    Yazılım desteği olarak Apple gerçeği var
    Teknik serviste de Apple gerçeği var.
    S11’de iyi şeyler yapması lazım Samsung’un.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    planetech 4 gün
    Teknoloji devi bir firmanın bu kadar aptalca işler yapması düşündürücü. Tamam her pazar dilimini elinde tutmak istiyorsun anladık ta şu model sayısını bir düşür arkadaş. Alt orta ve üst seviye yap. tek farkı kalem olan bir telefonu bir önce ki senenin teknolojisi ile neden 6 ay sonra çıkarıyorsun, aynı anda çıkar kim neyi istiyorsa alsın. Orta seviye telefona üst seviyeden daha güçlü kamera, pil koymak nedir? Zaten fiyat konusunda rezalet ötesi, sadece 1.5 ay sonra fiyat 2000 TL düşer mi?
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    Das Boot 4 gün
    Baz modelde 5g li cikmali artik. 2020 de baya yayginlasacak 5g cunku. Bize de 2 3 yila gelir artik
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    smart1978 4 gün
    Note11 in ozelliklerini alsin. Yani yeni seyler olmali ...
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    Ussuz 4 gün
    Samsung değişik şeyler deniyor. Adam akıllı iki seri telefonu vardı onların da içine etme peşinde.
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