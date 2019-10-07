Galaxy S11 serisi, 18 Şubat 2020 tarihinde tanıtılabilir

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Geçtiğimiz Eylül ayında Apple, yeni nesil iPhone modellerini piyasaya sürdü ve en büyük rakibi olan Samsung da, iPhone 11 serisiyle rekabet edecek olan Galaxy S11 modellerini piyasaya sürmek için var gücüyle çalışıyor.

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Note serisinin özelliklerini alabilir

Galaxy S11 modellerinin özellikleri şu an için belli olmasa da, SamMobile bu amiral gemisi modellerinin çıkış tarihi ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştılar. Habere göre Samsung, iPhone 11'in rakibi olacak Galaxy S11 modellerini Şubat ayının üçüncü haftasında görücüye çıkaracak. Söylentilere bakılırsa bu tarihin 18 Şubat olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Samsung'un tipik olarak, Galaxy S modellerini Şubat ayının ikinci yarısında tanıttığı ve Mart ayının başlarında da piyasaya sürdüğü göz önüne alındığında, bu tarihin sürpriz olmadığını belirtebiliriz.

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Yeni nesil Galaxy S modeliyle birlikte kullanıcılara sunulabilecek değişiklikleri konuşmak için henüz çok erken olsa da, Samsung'un Galaxy S serisine, Note serisininin özelliklerini dedahil edebileceğine dair bir söylenti mevcut. Bu durumda akla gelen ilk şey ise Galaxy S modellerinden birinin, Note serisinde olduğu gibi kalemle gelebilecek olması. Bunun dışında şirketin Galaxy S serisi ile ilgili nasıl planları olduğunu ise önümüzdeki haftlarda göreceğiz.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s11-launch-event-third-week-of-february/