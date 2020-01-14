Galaxy S20 duvar kağıtları karşınızda

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Gelecek ay itibariyle resmiyete kavuşacak olan Galaxy S20 amiral gemi serisi ile ilgili yavaş yavaş sızıntılar artarken gelenek olduğu üzere duvar kağıtları da sızdırıldı. İlk etapta 8 duvar kağıdı var.

Yeni duvar kağıtlarında sade ve pastel renkler dikkat çekiyor. Samsung biraz daha keskin hatlar yerine dairesel hatları tercih etmiş. Yeni duvar kağıtları ekran teknolojilerini yansıtması açısından da önem taşıyor.

Galaxy S20 neler sunacak?

Seride Galaxy S20 modeli en düşük seviye olacak ve E isimlendirmesinin yerini alacak. 6.2 inç ekran Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga seti barındıran model 12GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise 128GB/256GB seçenekleri var ancak hafıza kartı desteği olmayacağı ifade ediliyor. 4000mAH kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken ana kameranın da 12MP çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor.

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Galaxy S20+ modeli çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran yanında diğer özellikler aynı. Kameranın ise telefoto lense sahip olması bekleniyor. Yine batarya tarafında 4500mAh kapasite ve 45W hızlı şarj olacak.

Galaxy S20 Ultra seriden oldukça farklılaşacak. 6.9 inçlik ekran SAMOLED adında yeni bir panel teknolojisi kullanıyor. Snapdragon 865/Exynos 9830 yonga seti yanında 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi bu modele özgü olacak. Ayrıca tek hafıza kartı desteğini de bu modelin sunacağı iddia ediliyor.

Arka kısımda 108MP özelleştirilmiş Samsung ana sensörü yanında 48MP çözünürlüğünde 10x telefoto lens ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Sensör melez olarak 100x yakınlaştırma yapabilecek ve rekor kıracak. 5000mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj destekli. Yine bu modelin 120Hz ekran ile geleceği diğer modellerde bu özelliğin pasif olacağı da iddialar arasında. Galaxy S20 serisi 11 Şubat tarihinde tanıtılacak.

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