Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek

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Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S20 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass bazı detaylar paylaştı.

Blass sosyal medya hesabında bir poster yayınladı. Görselde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri için ön sipariş veren müşterilere Galaxy Buds+ isimli yeni kablosuz kulaklığın ücretsiz olarak sunulacağı belirtiliyor.

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Soz konusu akıllı telefonların fiyatının 950 ve 1.200 dolar'dan başlaması bekleniyor. Postere bakılırsa serinin en düşük modeli olarak çıkacak Galaxy S20 için ön sipariş verenlere Galaxy Buds+ hediye olarak sunulmayacak.

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Galaxy Buds+ yüzde 50 daha pahalı olacak

Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının önceki versiyondan yüzde 50 daha pahalı olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelebilir.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S20 serisi 11 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Şirket aynı etkinlite Galaxy Buds+ isimli kablosuz kulaklığını da duyuracak.

https://twitter.com/evleaks/status/1220910676090261506

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