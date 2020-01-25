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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek

    Samsung önümüzdeki ay tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu için özel bir kampanya yapacak. Şirket Galaxy S20+ ve S20 Ultra modelleri için ön sipariş verenlere ücretsiz Galaxy Buds+ sunacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek
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    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S20 serisiyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak mobil sektöre yönelik istihbaratları ile tanıdığımız Evan Blass bazı detaylar paylaştı.

    Blass sosyal medya hesabında bir poster yayınladı. Görselde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modelleri için ön sipariş veren müşterilere Galaxy Buds+ isimli yeni kablosuz kulaklığın ücretsiz olarak sunulacağı belirtiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi"

    Soz konusu akıllı telefonların fiyatının 950 ve 1.200 dolar'dan başlaması bekleniyor. Postere bakılırsa serinin en düşük modeli olarak çıkacak Galaxy S20 için ön sipariş verenlere Galaxy Buds+ hediye olarak sunulmayacak.

    Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek
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    Galaxy Buds+ yüzde 50 daha pahalı olacak

    Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığının önceki versiyondan yüzde 50 daha pahalı olacağı söyleniyor. Yani yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelebilir.

    Amiral gemisi Samsung Galaxy S20 serisi 11 Şubat'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Şirket aynı etkinlite Galaxy Buds+ isimli kablosuz kulaklığını da duyuracak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1220910676090261506 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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